«Оренбург» — «Уфа». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России. (25.05.2022)

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24 мая 2022, 12:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Оренбург» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Оренбург» выиграл всего один матч из пяти последних и смог занять только третье место по итогам сезона ФНЛ . Команда набрала с 74 баллами, и уступил ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Коллектив имеет шанс в следующем сезоне выступать в РПЛ , в случае если сможет одолеть «Уфу» по сумме двух матчей. В прошлых двух матчах «Оренбург» сыграл вничью с «Волгарь» (2:2) и проиграл « СКА -Хабаровск» (0:1).

«Уфа» в последних матчах чемпионата России регулярно набирала очки и сумела покинуть последние два места, которые не оставляли клубам шансов и отправляли их в ФНЛ . По итогам РПЛ «Уфа» набрала 30 очков и смогла занять 14 место, которое оставило шансы через стыковые матчи. В прошлом туре команда выиграла важнейший матч у «Рубина» (2:1), а ранее с тем же счетом одолела тульский «Арсенал» (2:1).

Информация для ставок

«Оренбург» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей в чемпионате

Четыре последние выездные матчи «Уфы» закончились исходом «обе забьют»

«Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей у «Уфы»

Восемь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.