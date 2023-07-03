«Орландо Сити» — «Торонто». Прогноз на матч МЛС (05.07.2023)

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вчера, 17:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Орландо Сити», а коэффициент на их победу составляет 1.62. Успех «Филадельфии Юнион» оценивается по коэффициенту 5.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Орландо Сити» старается удержаться в зоне плей-офф и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда смогла набрать 31 балл и отстает всего на один пункт от ближайшего соперника, а поэтому очень нуждается в домашней победе над одним из аутсайдеров. Два последних поединка «Орландо Сити» завершились победой над «Чикаго Файр» (3:1) и ничьей с «Сиэтл Саундерс» (0:0).

«Торонто» не очень удачно выступает в нынешнем сезоне и заслуженно идет лишь на предпоследнем месте в турнирной таблице. Коллектив смог добыть 19 пунктов и отстает сразу от двух прямых конкурентов на четыре балла. В выездной встрече с «Орландо Сити» для гостей даже ничейный результат стал бы неплохим достижениям, учитывая турнирную ситуацию. В прошлом туре «Торонто» уступил на своем поле «Реал Солт-Лейк» (0:1), а ранее проиграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2).

Информация для ставок

«Орландо Сити» уступил лишь в одном поединке из последних десяти в МЛС

«Торонто» проиграл пять из шести последних выездных поединков на выезде

«Орландо Сити» выиграл три из пяти последних матчей у «Торонто» при двух поражениях

Прогноз

«Орландо Сити» находится в отличной физической форме и на данный момент ей вполне по силам одержать домашнюю победу над аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.