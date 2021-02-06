«Осасуна» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры (07.02.2021)

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сегодня, 21:44

«Осасуна» 7 февраля примет на своем стадионе «Эйбар». Букмекеры БК Фонбет помогут определить с коэффициентами на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Осасуны» за коэффициентом 2.60. Ничейный исход вероятен за коэффициентом 3.00, а победа «Эйбара» за 3.05.

Форма команд

«Осасуна» находится на 17-й строчке в турнирной таблице, у клуба 19 пунктов в активе. Команда откровенно сдала в атаке, у неё всего 19 забитых мячей. Свой последний поединок «Осасуна» проиграла «Бетису» (0:1).

«Эйбар» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 20 пунктов. Свой последний матч «Эйбар» проиграл «Севилье» со счетом 0:2.

Информация для ставок

● «Осасуна» выиграла лишь один матч из последних пяти

● «Эйбар» не может победить вот уже четыре матча кряду

● «Осасуна» не пропускала только в двух матчах из последних пяти

Прогноз

Оба клуба находятся не в лучшей форме. В этом матче можно поставить на то, что победит любая команда с разницей в один мяч за коэффициентом 2.20. Не стоит ждать много забитых мячей, это точно не про «Осасуну» и «Эйбар».

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».