«Остенде» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (08.08.2021)

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вчера, 17:30

«Остенде» в третьем туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Гент». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Гента» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.95. Поверить в успех «Остенде» можно по коэффициенту 4.9, а ничья идёт по коэффициенту 3.65.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.22.

Форма команд

«Остенде» средне начал новый сезон, набрав три очка в стартовых двух матчах. Команда много забивает и старается радовать своих болельщиков и руководство. Тем не менее в нынешнем матче коллективу придется играть с оглядкой на свои ворота, ведь соперник очень грамотно использует контратаки. Последние два матча в чемпионате Бельгии «Остенде» выиграл у «Генка» (4:3) и крупно проиграл на своем поле «Шарлеруа» (0:3).

«Гент» плохо начал прошлый сезон, но по его итогам смог собраться и квалифицироваться в Лигу конференций. Коллектив провалил старт сезона, ведь по итогам двух игр, команда имеет всего одно очко. Это послужит дополнительной мотивацией для игроков, поэтому коллектив выйдет настроенным на бой в этой встрече. В прошлой игре «Гент» сыграл вничью с «Беерсхот-Вилрийк» (2:2), а туром ранее уступил на выезде «Сент-Трюйдену» (1:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Остенде» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из десяти матчей «Гента» закончились исходом «обе забьют»

«Гент» выиграл четыре последних матча у «Остенде»

Пять из шести личных встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Гент» на данный момент крайне мотивирован на игру и мы предполагаем, что гости не оставят шансов «Остенде» в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу «Гента» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили неплохой коэффициент на результат другого матча в чемпионате Бельгии.