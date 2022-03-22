Уругвай – Перу. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики склоняются к победе Уругвая по итогам данного противостояния. Пари с таким условием букмекерская контора Фонбет предлагает заключить по коэффициенту 1.60. Вероятность победы Перу оценивается в 6.20, а за ничью выставлена котировка 3.40.
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25 марта 2022, 02:30
пятница
Также эксперты убеждены, что команды не превысят отметку в два забитых гола в очном поединке. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.45.
Форма команд
Благодаря двум победам кряду Уругвая смог подняться на четвертое место в квалификации ЧМ-2022. Сборная успешно провела матчи против Парагвая (1:0) и Венесуэлы (4:1), которым предшествовала удручающая серия из четырех поражений кряду.
Выделим, что атака уругвайской сборной организовала 19 голов за 16 туров квалификации, а защита допустила 22 пропущенных мяча от соперников.
Перу тоже отлично провел последние матчи квалификации. Сборная заработала 10 из возможных 12 очков в четырех последних играх. В этой серии перуанцы победили Боливию (3:0), Венесуэлу (2:1) и Колумбию (1:0), а также сыграли вничью с Эквадором.
Благодаря этим успехам национальная команда Перу поднялась на пятую строчку рейтинга, которая дает право сыграть в стыковых поединках.
Информация для ставок
- Уругвай выиграл 4 из 8 матчей отборочного цикла на своем поле
- Перу проигрывал в 4 из 8 гостевых поединков квалификации
- Уругвая побеждал Перу в 3 из последних 4 матчей на домашней арене
Прогноз
Уругвая стабильно побеждает Перу в очных встречах. Поэтому, в этом матче предлагаем поставить на выигрыш хозяев поля по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.
Если разглядывать Перу, то как-то сложно себе представить, что гости ринутся здесь, размахивая шашками наголо, на своего статусного противника. Твердо входящего в топ-число на южноамериканском континенте. Скорее всего, перуанцы встанут большими силами в оборону, в надежде отстоять вполне устраивающий их ничейный исход....
Уругвай и Перу уже пересекались между собой в нынешнем отборочном цикле, и тогда в Лиме была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Считаю, что и в данной баталии все пройдет в упорной борьбе преимущественно в середине поля, в следствии чего должен зайти мой прогноз на ТМ 2.5 за нормальный коэффициент.
Если разглядывать Перу, то как-то сложно себе представить, что гости ринутся здесь, размахивая шашками наголо, на своего статусного противника. Твердо входящего в топ-число на южноамериканском континенте. Скорее всего, перуанцы встанут большими силами в оборону, в надежде отстоять вполне устраивающий их ничейный исход....
Уругвай и Перу уже пересекались между собой в нынешнем отборочном цикле, и тогда в Лиме была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Считаю, что и в данной баталии все пройдет в упорной борьбе преимущественно в середине поля, в следствии чего должен зайти мой прогноз на ТМ 2.5 за нормальный коэффициент.