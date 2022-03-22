Уругвай – Перу. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

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вчера, 13:52

Ставки букмекеров

Аналитики склоняются к победе Уругвая по итогам данного противостояния. Пари с таким условием букмекерская контора Фонбет предлагает заключить по коэффициенту 1.60. Вероятность победы Перу оценивается в 6.20, а за ничью выставлена котировка 3.40.

Также эксперты убеждены, что команды не превысят отметку в два забитых гола в очном поединке. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.45.

Форма команд

Благодаря двум победам кряду Уругвая смог подняться на четвертое место в квалификации ЧМ -2022. Сборная успешно провела матчи против Парагвая (1:0) и Венесуэлы (4:1), которым предшествовала удручающая серия из четырех поражений кряду.

Выделим, что атака уругвайской сборной организовала 19 голов за 16 туров квалификации, а защита допустила 22 пропущенных мяча от соперников.

Перу тоже отлично провел последние матчи квалификации. Сборная заработала 10 из возможных 12 очков в четырех последних играх. В этой серии перуанцы победили Боливию (3:0), Венесуэлу (2:1) и Колумбию (1:0), а также сыграли вничью с Эквадором.

Благодаря этим успехам национальная команда Перу поднялась на пятую строчку рейтинга, которая дает право сыграть в стыковых поединках.

Информация для ставок

Уругвай выиграл 4 из 8 матчей отборочного цикла на своем поле

Перу проигрывал в 4 из 8 гостевых поединков квалификации

Уругвая побеждал Перу в 3 из последних 4 матчей на домашней арене

Прогноз

Уругвая стабильно побеждает Перу в очных встречах. Поэтому, в этом матче предлагаем поставить на выигрыш хозяев поля по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.