«Панатинаикос» — «Днепр-1». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (01.08.2023)

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вчера, 22:14

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Рискнуть на победу украинского клуба можно за 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Панатинаикос» добился хорошего преимущества в первом матче на нейтральном поле и теперь осталось грамотно провести противостояние до конца. Коллектив еще не начал выступление в чемпионате Греции, но в первой игре продемонстрировать интересную игру и закономерно достиг результата. В игре с «Днепр-1» «Панатинаикос» обыграл (3:1), а в товарищеской игре уступил «Райо Вальекано» (0:1).

«Днепр-1» не смог создать конкуренцию греческому сопернику ни по игре, ни по результату. Команда совсем скоро стартует в чемпионате Украины и может сосредоточиться на выступлениях там, но и сдаваться просто так она не планирует. Проход украинцев в следующий тур стал бы настоящей неожиданностью, в которую мало кто верит. До поражения в первой встрече «Днепр-1» в товарищеской игре разошелся миром с «Кривбассом» (2:2).

Информация для ставок

Греческий клуб проиграл лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Днепр-1» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Панатинаикос» забивал в семи из десяти последних поединках

Прогноз

«Панатинаикос» практически обеспечил себе выход в следующую стадию, учитывая нынешнюю форму «Днепр-1» и добьется домашней победы на радость болельщикам. Поставить на нее можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.