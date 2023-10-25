«Панатинаикос» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:32

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.7, в то время как победа греческого клуба будет стоить 2.75. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.3.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.8.)

Форма команд

«Панатинаикос» не смог пробиться в Лигу Чемпионов, но уже спустя два тура в Лиге Европы неплохо себя зарекомендовал. На данный момент команда имеет в активе четыре балла и является лидером группы. В случае победы над «Ренном», коллектив сделает огромный шаг к возможности выйти в плей-офф турнира. Два последних матча «Панатинаикоса» завершились разгромом «Атромитоса» (5:0) и ничьей с «Маккаби» Хайфа в Лиге Европы.

«Ренн» добился одной победы на старте группового турнира и набрал три очка. Тем не менее, у французской команды все впереди и еще будут возможности даже выиграть группу, если футболисты отнесутся к турниру серьезно. Матч в Греции будет сложным, но гостям очень важно набрать в нем очки. В прошлом туре Лиги 1 «Ренн» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:2), а ранее уступил и « ПСЖ » (1:3).

Информация для ставок

«Ренн» проиграл уже три поединка подряд во всех турнирах

«Панатинаикос» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести домашних матчей клуба из Греции завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что обе команды готовы рисковать в этом матче и имеют большие шансы отличиться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.