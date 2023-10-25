«Панатинаикос» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.7, в то время как победа греческого клуба будет стоить 2.75. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.3.
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1 : 2
завершен
26 октября 2023, 22:00
четверг
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.8.)
Форма команд
«Панатинаикос» не смог пробиться в Лигу Чемпионов, но уже спустя два тура в Лиге Европы неплохо себя зарекомендовал. На данный момент команда имеет в активе четыре балла и является лидером группы. В случае победы над «Ренном», коллектив сделает огромный шаг к возможности выйти в плей-офф турнира. Два последних матча «Панатинаикоса» завершились разгромом «Атромитоса» (5:0) и ничьей с «Маккаби» Хайфа в Лиге Европы.
«Ренн» добился одной победы на старте группового турнира и набрал три очка. Тем не менее, у французской команды все впереди и еще будут возможности даже выиграть группу, если футболисты отнесутся к турниру серьезно. Матч в Греции будет сложным, но гостям очень важно набрать в нем очки. В прошлом туре Лиги 1 «Ренн» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:2), а ранее уступил и «ПСЖ» (1:3).
Информация для ставок
- «Ренн» проиграл уже три поединка подряд во всех турнирах
- «Панатинаикос» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести домашних матчей клуба из Греции завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что обе команды готовы рисковать в этом матче и имеют большие шансы отличиться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.