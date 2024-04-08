«ПСЖ» – «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (10.04.2024)

1712565731

сегодня, 11:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу « ПСЖ » можно поставить по коэффициенту 2, а на успех «Барселоны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.7. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

« ПСЖ » практически гарантировал себе чемпионство в Лиге 1 и лидирует в турнирной таблице с 63 баллами, опережая ближайшего соперника на 10 пунктов. Для команды Лига чемпионов является приоритетным турниром, поэтому именно матчи с неприятельской за последние 10 лет «Барселоной» станут на данный момент самыми важными, учитывая непростые отношения между клубами. В двух последних поединках « ПСЖ » сыграл вничью с «Клермоном» (1:1) и обыграл «Ренн» (1:0).

«Барселона» играет успешно в последних матчах, последний раз проигрывала в конце января текущего года. Каталонцы отстают от мадридского «Реала» на восемь очков и вряд ли смогут зацепиться за чемпионство, поэтому основной упор будет делать также на Лигу чемпионов. Обыграть « ПСЖ » в плей-офф не только престижно, но и важно, ведь клубы часто враждуют на трансферном рынке. В последней игре «Барселона» минимально одолела «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее крупно обыграла на выезде «Атлетико» (3:0).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничейных результатах

» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничейных результатах «Барселона» одержала четыре победы подряд при этом пропустив лишь один мяч

Команды обменялись двумя победами пяти последних матчах Лиги чемпионов

Прогноз