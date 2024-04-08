«ПСЖ» – «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (10.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 2, а на успех «Барселоны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.7. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.9.
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10 апреля 2024, 22:00
среда
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.
Форма команд
«ПСЖ» практически гарантировал себе чемпионство в Лиге 1 и лидирует в турнирной таблице с 63 баллами, опережая ближайшего соперника на 10 пунктов. Для команды Лига чемпионов является приоритетным турниром, поэтому именно матчи с неприятельской за последние 10 лет «Барселоной» станут на данный момент самыми важными, учитывая непростые отношения между клубами. В двух последних поединках «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» (1:1) и обыграл «Ренн» (1:0).
«Барселона» играет успешно в последних матчах, последний раз проигрывала в конце января текущего года. Каталонцы отстают от мадридского «Реала» на восемь очков и вряд ли смогут зацепиться за чемпионство, поэтому основной упор будет делать также на Лигу чемпионов. Обыграть «ПСЖ» в плей-офф не только престижно, но и важно, ведь клубы часто враждуют на трансферном рынке. В последней игре «Барселона» минимально одолела «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее крупно обыграла на выезде «Атлетико» (3:0).
Информация для ставок
- «ПСЖ» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничейных результатах
- «Барселона» одержала четыре победы подряд при этом пропустив лишь один мяч
- Команды обменялись двумя победами пяти последних матчах Лиги чемпионов
Прогноз
«ПСЖ» играет на своем поле и максимально мотивирован на эту встречу. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.