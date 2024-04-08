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«ПСЖ» – «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (10.04.2024)

сегодня, 11:42
Барселона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 2, а на успех «Барселоны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.7. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«ПСЖ» практически гарантировал себе чемпионство в Лиге 1 и лидирует в турнирной таблице с 63 баллами, опережая ближайшего соперника на 10 пунктов. Для команды Лига чемпионов является приоритетным турниром, поэтому именно матчи с неприятельской за последние 10 лет «Барселоной» станут на данный момент самыми важными, учитывая непростые отношения между клубами. В двух последних поединках «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» (1:1) и обыграл «Ренн» (1:0).

«Барселона» играет успешно в последних матчах, последний раз проигрывала в конце января текущего года. Каталонцы отстают от мадридского «Реала» на восемь очков и вряд ли смогут зацепиться за чемпионство, поэтому основной упор будет делать также на Лигу чемпионов. Обыграть «ПСЖ» в плей-офф не только престижно, но и важно, ведь клубы часто враждуют на трансферном рынке. В последней игре «Барселона» минимально одолела «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее крупно обыграла на выезде «Атлетико» (3:0).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничейных результатах
  • «Барселона» одержала четыре победы подряд при этом пропустив лишь один мяч
  • Команды обменялись двумя победами пяти последних матчах Лиги чемпионов

Прогноз

«ПСЖ» играет на своем поле и максимально мотивирован на эту встречу. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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сегодня в 11:51
Оборона французов небезгрешна. Пропущенные голы от «Клермона», «Монпелье», «Реймса» и не только тому подтверждение. В еврокубках парижане пропускали от «Боруссии» Дортмунд, «Милана», «Ньюкасл Юнайтед», «Реал Сосьедада». «Барселона» создает много голевых моментов, имеет высокий показатель xG, команда контролирует мяч, играет на атаку, а быстрые, креативные и техничные футболисты (Ямаль, Рафинья, Феликс, Канселу, Гюндоган, Левандовский) создают угрозу на всех участках поля. Предположим, что при таких раскладах каталонцы распечатают ворота парижан. Добавим, что у «красно-синих» сейчас плотный календарь, а их соперник получит значительно больше дней отдыха перед игрой в ЛЧ.
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