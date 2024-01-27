ПСЖ – «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

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вчера, 14:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение парижанам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.3, а победа «Бреста» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

« ПСЖ » уверенно лидирует в Лиге 1 и с большой вероятностью завершит нынешний сезон очередным чемпионством если не будет бездумно терять очки. Коллектив лидирует с 43 баллами в активе и опережает ближайшего соперника на восемь пунктов, а «Брест» на девять. В случае победы парижане отцепят очередного конкурента в борьбе за золото. В прошлом матче без проблем прошел «Орлеан» в кубке Франции (4:1), а в чемпионате на выезде одолел «Ланс» (2:0).

«Брест» проводит один из лучших сезонов в своей истории и на данный момент располагается на третьем месте. Команда набрала 34 балла и давно не проигрывает во всех турнирах. Выездной поединок с « ПСЖ » станет настоящим испытанием для коллектива такого уровня. В прошлой игре кубка страны «Брест» обыграл на выезде «Трелисак» (2:1), а в чемпионате выиграл у «Монпелье» (2:0).

Информация для ставок

«Брест» выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл девять из десяти поединков на своем стадионе за последнее время

» выиграл девять из десяти поединков на своем стадионе за последнее время 14 последних встреч между клубами завершались победами парижского гранда

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