«Платенсе» — «Сентраль Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (19.07.2022)

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17 июля 2022, 15:32

Ставки букмекеров

«Платенсе» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.35. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Платенсе» очень редко проигрывает, но большинство матчей в последнее время сводит к ничейному результату, что не дает клубу добирать баллов. Сейчас коллектив располагается на шестом месте в турнирной таблице с 14 пунктами и отстает от лидера всего на два балла. Чтобы не выпасть из группы лидеров Суперлиги Аргентины, коллективу необходимо стабильно набирать очки в каждой встрече. В прошлой игре «Платенсе» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (1:1), а ранее с тем же счетом завершили матч с «Ньюэллс Олд Бойз».

«Сентраль Кордоба» менее успешны в этом сезоне и смогли набрать всего четыре очка в пяти последних турах. Коллектив расположился на 20 месте с восемью очками и нуждается в перезагрузке, ведь результаты не могут устраивать никого, кто поддерживает эту команду. В предстоящей встрече футболистам гостей придется нелегко, но несколько моментов для того, чтобы зацепиться за результат у них наверняка появятся. Два последних матча «Сентраль Кордоба» закончились домашним поражением от «Патронато» (1:3) и ничьей с «Эстудиантесом» (2:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Платенсе» завершились ничейным результатом

«Сентраль Кордоба» выиграл только три выездных матча из десяти последних

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, однако их объединяет малая результативность в личных встречах. Предлагаем поверить и в этот раз в то, что много голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.