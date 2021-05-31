Польша – Россия. Прогноз на товарищеский матч (01.06.2021)

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вчера, 17:09

Сборные Польши и России первого июня проведут товарищеский матч во Вроцлаве. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Польшу умеренным фаворитом в этой встрече. Ставки на победу хозяев БК Мелбет принимает по коэффициенту 2.36, а шансы России одержать гостевую викторию оцениваются в 3.26. На ничью пари можно заключить по котировке 3.50.

Результативного футбола от команд БК в этой игре не ожидает. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 2.13.

Форма команд

В марте сборная Польши провела три поединка в рамках отборочного цикла к ЧМ -2022. Выступления в квалификации поляки начали с результативной ничьей в гостях против Венгрии (3:3), после чего дома была повержена команда Андорры. Затем Польша отправилась в гости к Англии, где потерпела поражение (1:2).

Россия более успешно стартовала в отборочной кампании к чемпионату мира. Подопечные Станислава Черчесова добились уверенной победы в гостях над Мальтой (3:1), а также обыграли на своем поле Словению (2:1). Но завершить первый блок матчей квалификации с максимальным результатом не получилось – виной всему гостевое поражение от Словакии (1:2).

История очных противостояний команд насчитывает два поединка. В 2007 году Россия и Польша сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Также соперники выступали в одной группе на Евро-2012 – ничья 1:1.

Информация для ставок

3 победы одержала Польша в 5 последних матчах на своем поле – все без пропущенных голов

В пассиве России 3 поражения в 5 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

В обеих очных встречах соперников сыграла ставка на обмен голами

Прогноз

Накануне старта чемпионата Европы Польша и Россия будут просматривать ближайший резерв. Вероятнее всего, наставники команд обойдутся без ключевых игроков, или же, отведут им немного игрового времени. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.

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