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Польша – Россия. Прогноз на товарищеский матч (01.06.2021)

вчера, 17:09

Сборные Польши и России первого июня проведут товарищеский матч во Вроцлаве. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.382.75
Лига Ставок 2.60 3.40 2.75
Фонбет 2.60 3.40 2.90
Мелбет 2.61 3.46 2.91
1XBET 2.61 3.46 2.91
BetBoom 2.56 3.30 2.68

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Польшу умеренным фаворитом в этой встрече. Ставки на победу хозяев БК Мелбет принимает по коэффициенту 2.36, а шансы России одержать гостевую викторию оцениваются в 3.26. На ничью пари можно заключить по котировке 3.50.

Результативного футбола от команд БК в этой игре не ожидает. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 2.13.

Форма команд

В марте сборная Польши провела три поединка в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022. Выступления в квалификации поляки начали с результативной ничьей в гостях против Венгрии (3:3), после чего дома была повержена команда Андорры. Затем Польша отправилась в гости к Англии, где потерпела поражение (1:2).

Россия более успешно стартовала в отборочной кампании к чемпионату мира. Подопечные Станислава Черчесова добились уверенной победы в гостях над Мальтой (3:1), а также обыграли на своем поле Словению (2:1). Но завершить первый блок матчей квалификации с максимальным результатом не получилось – виной всему гостевое поражение от Словакии (1:2).

История очных противостояний команд насчитывает два поединка. В 2007 году Россия и Польша сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Также соперники выступали в одной группе на Евро-2012 – ничья 1:1.

Информация для ставок

  • 3 победы одержала Польша в 5 последних матчах на своем поле – все без пропущенных голов
  • В пассиве России 3 поражения в 5 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах
  • В обеих очных встречах соперников сыграла ставка на обмен голами

Прогноз

Накануне старта чемпионата Европы Польша и Россия будут просматривать ближайший резерв. Вероятнее всего, наставники команд обойдутся без ключевых игроков, или же, отведут им немного игрового времени. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Хорватия – Армения.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.55 1.79 2.03
Лига Ставок 2.44 1.54 1.75 2.04 1.40 2.90
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
BetBoom 2.35 1.54 1.70 2.05 1.37 2.90
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Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:11
Россия не проиграет
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