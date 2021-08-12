«Порденоне» — «Специа». Прогноз на матч Кубка Италии (13.08.2021)

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вчера, 23:08

В рамках 1/32 финала Кубка Итлии встретятся «Порденоне» и «Специа». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров гости являются небольшими фаворитами поединка. Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.85, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.82. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.56.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Порденоне» готовился к сезону, проводя товарищеские матчи, два из них были с представителями высшего дивизиона. Сначала команда встретилась с «Аталантой», но не смогла удержать ничью, пропустив в конце матча (1:2), а после сразилась с «Болоньей», где в голевой перестрелке также потерпела поражение (2:4).

«Специа» в межсезонье неплохого поработала на трансферном рынке. Коллектив любит атаковать, забивая большое количество мячей, но и с надежностью в обороне есть проблемы. Игра с представителем Серии В станет отличной проверкой на прочность.

Информация для ставок

Три последних поединка «Порденоне» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Специа» забивает и пропускает голы в 12 из 13 последних играх

Крайняя очная встреча завершилась победой «Специи» (1:0)

Прогноз

Нас ожидает встреча команд с разных дивизионов, но нельзя сказать, что «Специа» будет иметь тотальное преимущество и легко пройдет своего соперника. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.93.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче Сегунды.