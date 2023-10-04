«Порту» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Порту» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Порту» достаточно легко победил в первом туре Лиги Чемпионов и теперь готовится принять на своем поле фаворита группы. Тем не менее, португальские болельщики уверены, что их команда может побороться с подопечными Хави и как минимум не дадут увезти победу каталонцам из Португалии. Сейчас коллектив занимает третье место в чемпионате с 16 баллами и отстает от лидера на три пункта. В прошлом туре чемпионата «Порту» уступил «Бенфике» в принципиальной встрече (0:1).

«Барселона» в большинстве случаев добивается результата, хотя качество игры оставляет желать лучшего. Сейчас «сине-гранатовые» занимают второе место с 20 баллами и уступают лидеру всего один пункт. В игре с «Порту» в случае победы гости сделают большой шаг к выходу в плей-офф, ведь остальные соперники находятся не в лучших кондициях. Два последних матча «Барселоны» завершились победой над «Севильей» (1:0) и ничьей с «Мальоркой» (2:2).

Информация для ставок

Четыре домашних матча «Порту» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Порту» проиграл «Барселоне» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Порту» постарается сдержать атакующий потенциал «Барселоны» и сыграть на возможностях резко выйти в контратаке. Предлагаем не верить в большое количество голов и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.