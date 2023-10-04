«Порту» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Порту» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.
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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Порту» достаточно легко победил в первом туре Лиги Чемпионов и теперь готовится принять на своем поле фаворита группы. Тем не менее, португальские болельщики уверены, что их команда может побороться с подопечными Хави и как минимум не дадут увезти победу каталонцам из Португалии. Сейчас коллектив занимает третье место в чемпионате с 16 баллами и отстает от лидера на три пункта. В прошлом туре чемпионата «Порту» уступил «Бенфике» в принципиальной встрече (0:1).
«Барселона» в большинстве случаев добивается результата, хотя качество игры оставляет желать лучшего. Сейчас «сине-гранатовые» занимают второе место с 20 баллами и уступают лидеру всего один пункт. В игре с «Порту» в случае победы гости сделают большой шаг к выходу в плей-офф, ведь остальные соперники находятся не в лучших кондициях. Два последних матча «Барселоны» завершились победой над «Севильей» (1:0) и ничьей с «Мальоркой» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре домашних матча «Порту» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Барселона» выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Порту» проиграл «Барселоне» четыре из пяти последних поединков
Прогноз
«Порту» постарается сдержать атакующий потенциал «Барселоны» и сыграть на возможностях резко выйти в контратаке. Предлагаем не верить в большое количество голов и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.