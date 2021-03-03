«Порту» — «Брага». Прогноз на матч Кубка Португалии (03.03.2021)

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вчера, 09:10

«Порту» сыграет против «Браги» в рамках Кубка Португалии. Поединок запланирован на 3 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом встречи является «Порту», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценили в 3.70, а победу «Браги» в 4.00.

Форма команд

«Порту» занимает третью строчку в чемпионате Португалии. Клуб набрал 45 очков. В нынешнем сезоне «драконы» забили 45 мячей и пропустили 22. По числу забитых мячей «Порту» является лидером чемпионата, опережая «Спортинг» на три гола. Последние матчи с участием «драконов» выглядят очень хорошо, команда готова к бою и может выиграть поединок против «Браги». В активе у «Порту» 13 побед, шесть ничьих и два поражения.

«Брага» занимает вторую строчку в чемпионате Португалии. Клуб набрал на одно очко больше, чем «Порту» — 46. Команда выиграла 15 матчей, один раз сыграла вничью и проиграла пять поединков. Последние матчи «Браги» — это настоящий праздник футбола, команда не останавливается и продолжает побеждать матч за матчем. Клуб забил 39 мячей и пропустил 21.

Информация для ставок

«Порту» не проигрывает пять матчей кряду

«Брага» победила в четырех из последних пяти матчей

«Порту» пропустил 11 мячей в 11 домашних матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на то, что дальше в Кубке пройдет именно «Порту» — коэффициент 1.46.

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