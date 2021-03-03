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«Порту» — «Брага». Прогноз на матч Кубка Португалии (03.03.2021)

вчера, 09:10

«Порту» сыграет против «Браги» в рамках Кубка Португалии. Поединок запланирован на 3 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.953.96
Fonbet Live! 15.00 3.80 1.38
Мелбет 1.87 3.88 4.48
Лига ставок 1.84 3.65 4.30
BetBoom 1.77 3.90 4.05

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом встречи является «Порту», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценили в 3.70, а победу «Браги» в 4.00.

Форма команд

«Порту» занимает третью строчку в чемпионате Португалии. Клуб набрал 45 очков. В нынешнем сезоне «драконы» забили 45 мячей и пропустили 22. По числу забитых мячей «Порту» является лидером чемпионата, опережая «Спортинг» на три гола. Последние матчи с участием «драконов» выглядят очень хорошо, команда готова к бою и может выиграть поединок против «Браги». В активе у «Порту» 13 побед, шесть ничьих и два поражения.

«Брага» занимает вторую строчку в чемпионате Португалии. Клуб набрал на одно очко больше, чем «Порту» — 46. Команда выиграла 15 матчей, один раз сыграла вничью и проиграла пять поединков. Последние матчи «Браги» — это настоящий праздник футбола, команда не останавливается и продолжает побеждать матч за матчем. Клуб забил 39 мячей и пропустил 21.

Информация для ставок

  • «Порту» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Брага» победила в четырех из последних пяти матчей
  • «Порту» пропустил 11 мячей в 11 домашних матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на то, что дальше в Кубке пройдет именно «Порту» — коэффициент 1.46.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.953.96
Fonbet Live! 15.00 3.80 1.38
Мелбет 1.87 3.88 4.48
Лига ставок 1.84 3.65 4.30
BetBoom 1.77 3.90 4.05
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Брага»
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