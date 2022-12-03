«Каса Пиа» — «Брага». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (03.12.2022)

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вчера, 10:36

Ставки букмекеров

«Брага» выступает фаворитом предстоящего матча. Ставки в пользу победы гостей принимаются по коэффициенту 1.75. Поставить на ничью можно по цене 3.70, а победа «Каса Пиа» идет по котировке 4.32.

Линия, которую опубликовала компания Лига Ставок, располагает к результативному исходу в этом противостоянии. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Каса Пиа» в стартовом матче групповой стадии Кубка лиги Португалии играла на выезде против «Пасуш де Феррейры». В этом противостоянии команда заработала один балл, избежав поражения благодаря голу во втором тайме.

В элитном дивизионе Португалии «Каса Пиа» занимает пятое место рейтинга, демонстрируя достойные результаты после повышения в классе. На счету команды семь побед и две ничьи, при четырех поражениях в пассиве.

«Брага» тоже успешно выступает в чемпионате Португалии. По итогам 13 сыгранных туров «оружейники» заработали 28 баллов, расположившись в зоне Лиги чемпионов (третье место). По ходу сезона клуб одержал девять побед и ничью, допустив только три проигрыша.

Также футболисты «Браги» взяли успешный старт на групповой стадии Кубка лиги. В матче стартового тура команда забила три безответных гола «Трофенсе» (3:0), одержав убедительную победу (3:0).

Информация для ставок

«Каса Пиа» победила «Брагу» в текущем сезоне чемпионата Португалии (1:0)

«Каса Пиа» выиграла в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Брага» побеждала в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

«Каса Пиа» уже огорчала «Брагу» на выезде в этом сезоне. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.79 в БК Лига Ставок.