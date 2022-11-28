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«Маритиму» — «Руи Аве». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (01.12.2022)

вчера, 18:41
Маритиму

Ставки букмекеров

В поединке «Маритиму» — «Риу Аве» букмекеры не видят фаворита. Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 2.80, ничья доступна по цене 3.05, а победа гостей доступна по котировке 2.50.

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Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.57, ТБ(2,5) – 2.46.

Форма команд

«Маритиму» безуспешно выступает в текущем сезоне чемпионата Португалии. На счету команды всего шесть очков, с которыми она занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В 9 из 13 матчей лиги футболисты «Маритиму» уступали своим соперникам, одержав только одну победу и трижды сыграв вничью.

«Риу Аве» успешней предстоящего соперника по Кубку лиги Португалии. В национальном чемпионате клуб обосновался на десятом месте рейтинга с такими показателями успешности: победы – 5, ничейные матчи – 3, поражения – 5.

Информация для ставок

  • «Маритиму» не выигрывал в 5 прошлых матчах на своем поле – 3 поражения и 2 ничьи
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 прошлых матчах на поле «Маритиму»
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 4 предыдущих поединках «Маритиму»

Прогноз

Мы считаем, что «Маритиму» и «Риу Аве» проведут низовой матч. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:03
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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