«Спортинг» — «Маритиму». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (13.12.2022)

Ставки букмекеры
Букмекеры убеждены, что «Спортинг» успешно выступит в этой игре. Ставки на победу хозяев идут в линии по низкому коэффициенту 1.20. Поставить на ничью можно по котировке 5.50, а победа «Маритиму» оценивается в 13.00.
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завтра, 23:45
Аналитики компании Лига Ставок также убеждены, что предстоящий матч в Лиссабоне получится результативным. Вариант пари на ТБ(2,5) гола доступен по коэффициенту 1.49, ТМ(2,5) – 2.40.
Форма команд
«Спортинг» успешно начал выступления на групповом этапе Кубка португальской лиги. В стартовом поединке турнира команда забила шесть безответных голов «Фаренсе» (6:0) на домашней арене. Затем футболисты «Спортинга» успешно сыграли на поле «Риу Аве», зафиксировав победу со счетом 2:0. Эти успехи позволили коллективу из Лиссабона единолично возглавить турнирную таблицу группы B.
«Маритиму» примеряет на себе статус главного аутсайдера квартета Кубка лиги Португалии. В первом матче турнира команда уступила на своем поле «Риу Аве» (0:1), показав пассивную игру в атаке. Также футболистам «Маритиму» не удалось заработать очки на поле «Фаренсе», где было зафиксировано поражение со счетом 0:2.
Информация для ставок
- «Спортинг» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Маритиму»
- «Спортинг» выиграл в 4 предыдущих матчах всех турниров
- «Спортинг» забивал минимум два гола в 4 последних поединках
Прогноз
Мы считаем, что «Спортинг» вновь добьется убедительной победы в Кубке португальской лиги. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок