«Спортинг» — «Маритиму». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (13.12.2022)

1670743431

вчера, 10:23

Ставки букмекеры

Букмекеры убеждены, что «Спортинг» успешно выступит в этой игре. Ставки на победу хозяев идут в линии по низкому коэффициенту 1.20. Поставить на ничью можно по котировке 5.50, а победа «Маритиму» оценивается в 13.00.

Аналитики компании Лига Ставок также убеждены, что предстоящий матч в Лиссабоне получится результативным. Вариант пари на ТБ (2,5) гола доступен по коэффициенту 1.49, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Спортинг» успешно начал выступления на групповом этапе Кубка португальской лиги. В стартовом поединке турнира команда забила шесть безответных голов «Фаренсе» (6:0) на домашней арене. Затем футболисты «Спортинга» успешно сыграли на поле «Риу Аве», зафиксировав победу со счетом 2:0. Эти успехи позволили коллективу из Лиссабона единолично возглавить турнирную таблицу группы B.

«Маритиму» примеряет на себе статус главного аутсайдера квартета Кубка лиги Португалии. В первом матче турнира команда уступила на своем поле «Риу Аве» (0:1), показав пассивную игру в атаке. Также футболистам «Маритиму» не удалось заработать очки на поле «Фаренсе», где было зафиксировано поражение со счетом 0:2.

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Маритиму»

«Спортинг» выиграл в 4 предыдущих матчах всех турниров

«Спортинг» забивал минимум два гола в 4 последних поединках

Прогноз

Мы считаем, что «Спортинг» вновь добьется убедительной победы в Кубке португальской лиги. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок