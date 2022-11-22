«Тондела» — «Торринсе». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (24.11.2022)

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сегодня, 07:39

Ставки букмекеров

«Тондела» идет фаворитом этого матча. Победа хозяев доступна по коэффициенту 2.12. Поставить на ничью можно по цене 3.00, а победа «Торринсе» играется по котировке 3.46.

Если анализировать линию голов от букмекерской компании Лига Ставок, то здесь предпочтение экспертов на стороне низового формата. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.67, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Тондела» уже провела один матч на групповой стадии Кубка португальской лиги. В стартовом туре команда принимала на домашней арене «Эшторил», а сам поединок завершился без забитых голов (0:0).

Выделим, что «Тондела» сейчас выступает во второй лиге. По итогам 13 сыгранных туров клуб заработал 18 очков, расположившись на промежуточном десятом месте рейтинга.

«Торринсе» тоже выступил в первом туре Кубке португальской лиге. В домашнем противостоянии против «Академико Визеу» клуб заработал один балл (1:1), разойдясь миром с соперником.

Во второй лиге Португалии «Торринсе» выступает плохо, находясь на 15-м месте турнирной таблицы с такими результатами: три победы, одна ничья и девять поражений.

Информация для ставок

«Тондела» победила «Торринсе» (3:0) в единственном очном матче

«Торринсе» проиграл в 3 из прошлых 4 поединков

«Тондела» не проигрывала в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Тондела» будет ближе к победе в домашнем противостоянии против «Торринсе». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.