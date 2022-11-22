«Тондела» — «Торринсе». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (24.11.2022)

Ставки букмекеров
«Тондела» идет фаворитом этого матча. Победа хозяев доступна по коэффициенту 2.12. Поставить на ничью можно по цене 3.00, а победа «Торринсе» играется по котировке 3.46.
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24 ноября 2022, 23:45
четверг
Если анализировать линию голов от букмекерской компании Лига Ставок, то здесь предпочтение экспертов на стороне низового формата. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.67, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Тондела» уже провела один матч на групповой стадии Кубка португальской лиги. В стартовом туре команда принимала на домашней арене «Эшторил», а сам поединок завершился без забитых голов (0:0).
Выделим, что «Тондела» сейчас выступает во второй лиге. По итогам 13 сыгранных туров клуб заработал 18 очков, расположившись на промежуточном десятом месте рейтинга.
«Торринсе» тоже выступил в первом туре Кубке португальской лиге. В домашнем противостоянии против «Академико Визеу» клуб заработал один балл (1:1), разойдясь миром с соперником.
Во второй лиге Португалии «Торринсе» выступает плохо, находясь на 15-м месте турнирной таблицы с такими результатами: три победы, одна ничья и девять поражений.
Информация для ставок
- «Тондела» победила «Торринсе» (3:0) в единственном очном матче
- «Торринсе» проиграл в 3 из прошлых 4 поединков
- «Тондела» не проигрывала в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле
Прогноз
Мы считаем, что «Тондела» будет ближе к победе в домашнем противостоянии против «Торринсе». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.