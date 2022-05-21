«Порту» — «Тондела». Прогноз на финал Кубка Португалии (22.05.2022)

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21 мая 2022, 09:34

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что «Порту» выиграет финал Кубка Португалии. Ставки на победу номинальных хозяев в формате основного времени принимаются по коэффициенту 1.20 в БК Фонбет. Для сравнения, вероятность ничьи оценивается в 7.50, а на победу «Тонделы» можно поставить по высокой котировке 13.00.

Анализ линии голов дает понять, что финальный матч кубка будет результативным. Вариант пари на ТБ (2,5) идет по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Порту» может завершить сезон тремя титулами в Португалии. Прежде клуб досрочно выиграл чемпионат страны, а также завоевал кубок лиги, где в финале «драконы» дважды обыграли «Спортинг».

Доминирование «Порту» в португальских турнирах подтверждает тот факт, что в завершившемся сезоне чемпионата команда допустила лишь одно поражение – в гостях от «Браги». А в трех крайних турах первенства клуб одолел «Визелу» (4:2), «Бенфику» (1:0) и «Эшторил» (2:0).

«Тондела» по итогам этой кампании понизилась в классе. В португальской лиге клуб финишировал на предпоследнем месте рейтинга, установив скромные результаты успешности: семь побед, семь ничьих и 20 поражений.

Информация для ставок

«Порту» побеждал «Тонделу» в 12 прошлых очных встречах

«Порту» забивал минимум три гола в 3 из прошлых 5 матчей против «Тонделы»

«Порту» не пропускал голы в двух прошлых матчах всех турниров

Прогноз

«Порту» очевидный фаворит финала Кубка Португалии, который должен убедительно побеждать кризисного и удобного соперника в лице «Тонделы». Рекомендуем поставить на победу номинальных хозяев с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.