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«Арока» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (21.02.2022)

вчера, 10:06

Ставки букмекеров

Тотальное предпочтение эксперты в этой паре отдают гостям. Поставить на победу «Бенфики» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.33. Успех «Ароки» в этой игре оценивается в 10.25, а на ничью можно поставить по котировке 4.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 10.50 5.35 1.31
1XBET 10.50 5.35 1.31

Если анализировать линию голо, то в ней аналитики склоняются к верховому формату. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Арока» подает сигналы из зоны прямого вылета чемпионата Португалии. По итогам 17-и сыгранных матчей команда набрала 14 очков, показав такие цифры: три победы, пять ничьихи девять поражений. Как итог, клуб занял промежуточное предпоследнее место в общем зачете.

При этом «Арока» проиграла четыре из прошлых пяти матчей лиги, добыв в этой серии только один балл – ничья с «Портимоненси» (1:1). А в минувшем туре лиги команда уступила в гостях «Белененсешу» (1:2).

«Бенфика» базируется на третье месте португальской лиги. Клуб из Лиссабона по ходу сезона одержал 13 побед и две ничьи, допустив три поражения. Таким образом команда отстала от лидера «Порту» на девять баллов, а дистанция от второго «Спортинга» составляет шесть очков.

В минувшем туре лиги «Бенфика» не смогла обыграть в родных стенах «Морейренси» (1:1), а до этого команда обыграла «Пасуш де Феррейру» (2:0).

Интересные факты

  • «Бенфика» выиграла семь из девяти выездных матчей чемпионата
  • «Арока» проиграла три из последних пяти домашних матчей лиги
  • «Бенфика» побеждала «Ароку» в 5 прошлых очных встречах

Прогноз

«Бенфика» должна пользоваться тем фактом, что «Арока» находится в кризисном состоянии. Очередная потеря очков выключит клуб из Лиссабона из борьбы за чемпионский титул. Поэтому, советуем рассмотреть ставку на фору (-1) гол в пользу гостей, которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.41 1.63
1XBET 2.41 1.63
Все комментарии
4eekyrpfy8w5
4eekyrpfy8w5
вчера в 17:56
Футбольный клуб «Бенфика» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 13:37
Победа команды "Бенфики" и тотал больше 2,5. Удачи
k5f3659w8hwv
k5f3659w8hwv
вчера в 13:29
Футбольный клуб «Бенфика» выиграет матч.
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