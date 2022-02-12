«Белененсеш» — «Витории Гимарайнш». Прогноз на матч чемпионат Португалии (13.02.2022)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи эксперты считают гостевую команду. Ставки на победу «Белененсеша» оцениваются по котировке 4.40, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Витории Гимарайнш» в линии букмекерской конторы Фонбет идет по котировке 1.80.

Аналитики также склоняются к низовому формату противостояния. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Белененсеш» является главным аутсайдером португальской лиги. К дежурному туру клуб подходит на последнем месте рейтинга, набрав всего 12 очков за 21 сыгранных туров.

Игроки «Белененсеша» организовали в этом сезоне только две победы и шест мировых исходов, допустив 13 поражений от соперников. Особенно блекло выглядит атака клуба, у которой всего 13 забитых голов. Отметим, что в двух минувших турах коллектив проиграл «Спортингу» (1:4) и «Морейренси» (1:4).

«Витория Гимарайнш» занимает шестое место в чемпионате, отставая от зоны еврокубков на четыре балла. При этом клуб одержал две победы в трех последних тура, поправив турнирной положение.

Команде удалось набрать по три очка по итогам встреч с «Эшторилом» (3:1) и «Брагой» (2:1), между которыми случилось седьмое поражение в лиге – в гостях от «Визелы» (2:3).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 9 из последних 11 матчей на поле «Белененсеша»

«Белененсеш» не побеждал в 5 прошлых турах португальской лиги

Соперники сыграли вничью в 3 из последних очных матчей

Прогноз

У «Белененсеша» ужасная форма и критическое положение в чемпионате Португалии, а «Витория» неплохо проявила себя в предыдущих турах. Учитывая это, рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.