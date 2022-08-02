«Бенфика» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.08.2022)

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сегодня, 09:25

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Бенфику» очевидным фаворитом этой игры, предлагая взять победу хозяев поля по коэффициенту 1.20. Вероятность ничьи букмекерская контора Лига Ставок оценила в 7.00, а победа «Ароки» идет по котировке 15.00.

Также в линии букмекера преимущество на стороне результативного исхода в этом противостоянии. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.57, ТМ(2,5) – 2.34.

Форма команд

«Бенфика» плохо выступила в прошлом сезоне чемпионата Португалии, Клуб из Лиссабона занял итоговое третье место турнирной таблицы, не сумев напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА .

По ходу проведения португальской лиги футболисты «Бенфики» одержали 23 победы, пять раз сыграли вничью и проиграли шесть матчей своим соперникам. Атака у «орлов» забила 78 мячей за 34 тура, что стало вторым показателем результативности в чемпионате.

«Арока» в прошлом розыгрыше португальской лиги боролась за выживание. Клуб успешно решил поставленную задачу, избежав прямого вылета и участия в переходных поединках.

На счету «Ароки» оказалось 31 балл, который расположил команду на итоговом 15-м месте рейтинга с такими показателями успешности: семь побед, 10 ничьих и 17 поражений.

Информация для ставок

«Бенфик» выиграла 6 прошлых матчей против «Ароки»

«Арока» проиграла со счетом 0:2 в двух последних матчах против «Бенфики»

«Арока» не забивала голы в 3 из предыдущих 4 матчей против «Бенфики»

Прогноз

«Арока» является удобным соперником для «Бенфики», которая уверенно обыгрывала оппонента в четырех из последних пяти матчей на домашней арене. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.