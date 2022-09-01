«Бенфика» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.09.2022)

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вчера, 12:51

Ставки букмекеров

«Бенфика» вне конкуренции в данном противостоянии. Победа хозяев поля идет по коэффициенту 1.18 в линии букмекерской конторы Лига Ставок. Заключить пари на ничью можно по цене 7.00, а победа «Визелы» доступна по котировке 11.00.

Аналитики букмекера также убеждены, что этот матч получится результативным. Вариант ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Бенфика» уверенно начала выступления в новом сезоне чемпионата Португалии. Выиграв все четыре матча с общим счетом 11:2, клуб из Лиссабона стал единоличным лидером турнирной таблицы с преимуществом над второй «Брагой» в два балла.

В последнем туре лиги футболисты «Бенфики» принимали на домашней арене аутсайдера «Пасуш де Феррейру», победив соперникам с результативным счетом 3:2.

«Визела» подает сигналы с 12-й строчки турнирной таблицы. Команда пополнила счет на пять баллов за четыре проведенных тура, зафиксировав только один проигрыш – дома от «Порту» (0:1). Также футболисты «Визелы» отметились стартовой победой над «Риу Аве» (1:0), а в противостоянии с «Шавишем» (1:1) и «Жил Висенте» (2:2) команда разделила очки с соперниками.

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала в 5 последних матчах лиги

«Бенфика» выиграла все 7 матчей в новом сезоне

Ставка ТБ (2,5) гола сыграла в 6 из 7 матчей «Бенфики» в этом сезоне

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