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«Бенфика» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.09.2022)

вчера, 12:51
Визела

Ставки букмекеров

«Бенфика» вне конкуренции в данном противостоянии. Победа хозяев поля идет по коэффициенту 1.18 в линии букмекерской конторы Лига Ставок. Заключить пари на ничью можно по цене 7.00, а победа «Визелы» доступна по котировке 11.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.197.4516.78
Лига Ставок 1.17 7.40 14.00
Мелбет 1.17 7.70 14.50
1XBET 1.17 7.60 14.00

Аналитики букмекера также убеждены, что этот матч получится результативным. Вариант ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Бенфика» уверенно начала выступления в новом сезоне чемпионата Португалии. Выиграв все четыре матча с общим счетом 11:2, клуб из Лиссабона стал единоличным лидером турнирной таблицы с преимуществом над второй «Брагой» в два балла.

В последнем туре лиги футболисты «Бенфики» принимали на домашней арене аутсайдера «Пасуш де Феррейру», победив соперникам с результативным счетом 3:2.

«Визела» подает сигналы с 12-й строчки турнирной таблицы. Команда пополнила счет на пять баллов за четыре проведенных тура, зафиксировав только один проигрыш – дома от «Порту» (0:1). Также футболисты «Визелы» отметились стартовой победой над «Риу Аве» (1:0), а в противостоянии с «Шавишем» (1:1) и «Жил Висенте» (2:2) команда разделила очки с соперниками.

Информация для ставок

  • «Бенфика» побеждала в 5 последних матчах лиги
  • «Бенфика» выиграла все 7 матчей в новом сезоне
  • Ставка ТБ(2,5) гола сыграла в 6 из 7 матчей «Бенфики» в этом сезоне

Прогноз

Сложно представить, что набравшая ход «Бенфика» допустит осечку в домашней игре против «Визеллы», которая пропустила три мяча за два прошлых тура. Рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу хозяев и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.44 2.27 1.68
Лига Ставок 2.31 1.53
Мелбет 2.92 1.36
1XBET 2.81 1.39
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:57
Бенфика выиграет этот матч
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