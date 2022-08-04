«Эшторил» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.08.2022)

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сегодня, 13:09

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают тотального предпочтения одной из команд. Сыграть победу «Эшторила» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.50, за ничью предложена цена 3.42, а победа «Фамаликау» играется по котировке 2.72.

При этом линия букмекера с небольшим преимуществом двигается в сторону низового исхода этого противостояния. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.87.

Форма команд

«Эшторил» стабильно провел прошлый сезон чемпионата Португалии, не принимая участия в борьбе з выживание. Клуб заработал 39 очков, что позволило ему финишировать на девятом месте рейтинга.

В домашних матчах первенства футболисты «Эшторила» чаще всего играли вничью – 8 матчей, против четырех побед и пяти поражений. На своем поле команда установила равноценные показатели забитых и пропущенных голов – 21 на 21.

«Фамаликау» продемонстрировал аналогичные результаты в предыдущем созыве португальской лиги. Набрав 39 баллов, клуб закончил чемпионат на восьмом месте, обойдя в рейтинге ближайшего соперника по дополнительным параметрам.

Если анализировать гостевые результаты «Фамаликау», то они следующие: четыре победы, пять ничьих и восемь поражений.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных матчей

«Фамаликау» не проигрывал в 4 из последних 5 матчей с «Эшторилом»

«Фамаликау» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах чемпионата

Прогноз

Встречаются соперники одинакового уровня, что подтверждают букмекерские котировки. Кроме того, «Эшторил» и «Фамаликау» стабильно проводят очные матчи в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.