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«Эшторил» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.08.2022)

сегодня, 13:09
Эшторил

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают тотального предпочтения одной из команд. Сыграть победу «Эшторила» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.50, за ничью предложена цена 3.42, а победа «Фамаликау» играется по котировке 2.72.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.613.432.79
Мелбет 2.45 3.42 2.78
1XBET 2.45 3.42 2.78

При этом линия букмекера с небольшим преимуществом двигается в сторону низового исхода этого противостояния. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 1.87.

Форма команд

«Эшторил» стабильно провел прошлый сезон чемпионата Португалии, не принимая участия в борьбе з выживание. Клуб заработал 39 очков, что позволило ему финишировать на девятом месте рейтинга.

В домашних матчах первенства футболисты «Эшторила» чаще всего играли вничью – 8 матчей, против четырех побед и пяти поражений. На своем поле команда установила равноценные показатели забитых и пропущенных голов – 21 на 21.

«Фамаликау» продемонстрировал аналогичные результаты в предыдущем созыве португальской лиги. Набрав 39 баллов, клуб закончил чемпионат на восьмом месте, обойдя в рейтинге ближайшего соперника по дополнительным параметрам.

Если анализировать гостевые результаты «Фамаликау», то они следующие: четыре победы, пять ничьих и восемь поражений.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных матчей
  • «Фамаликау» не проигрывал в 4 из последних 5 матчей с «Эшторилом»
  • «Фамаликау» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах чемпионата

Прогноз

Встречаются соперники одинакового уровня, что подтверждают букмекерские котировки. Кроме того, «Эшторил» и «Фамаликау» стабильно проводят очные матчи в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 1.91 1.98 1.49 2.71
Мелбет 1.89 1.96
1XBET 1.89 1.96
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:22
Хозяева не проиграют
Гость
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