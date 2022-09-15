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«Эшторил» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.09.2022)

вчера, 13:15
Порту

Ставки букмекеров

«Порту» явный фаворит этого противостояния. Ставки на успех гостей контора Лига Ставок принимает по коэффициенту 1.32. Сыграть победу «Эшторила» можно по высокой котировке 9.10, а за ничью выставлена цена 5.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle11.655.361.32
Мелбет 9.90 5.40 1.30
1XBET 9.90 5.40 1.30

Также линия букмекера склоняет к тому, что «Эшторил» и «Порту» продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Эшторил» занимает восьмое место чемпионата. В шести турах команда заработала 10 очков, показав такие результаты: три победы, одна ничья и два поражения. Атака команды забила восемь мячей, а защита допустила только пять пропущенных голов.

После неудачного матча со «Спортингом» на домашней арене (0:2) футболисты «Эшторила» успешно сыграли на поле «Визелы», где была зафиксирована победа с минимальным счетом (1:0).

«Порту» проиграл второй матч в Лиге чемпионов. Вслед за неудачей на поле «Атлетико» (1:2) «драконы» крупно уступили в домашнем матче с «Брюгге» (0:3).

В чемпионате Португалии у «Порту» пять победы и одно поражение, а 15 набранных очков располагают клуб на третьем месте. В предыдущем туре лиги команда крупно победила в родных стенах «Шавиш» (3:0).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 9 из прошлых 10 матчей на поле «Эшторила»
  • «Порту» пропускал голы в 2 из прошлых 3 гостевых матчей
  • «Порту» забивал минимум два гола в 5 последних матчах на поле «Эшторила»

Прогноз

Защита «Порту» сейчас не выглядит надежно, чем, по нашему мнению, должен пользоваться неуступчивый «Эшторил». Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.73 1.71 2.22
Мелбет 2.18 1.73
1XBET 2.18 1.73
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:09
Порту не проиграет
Гость
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