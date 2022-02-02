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«Маритиму» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2022)

02 февраля 2022, 12:27

Ставки букмекеров

Эксперты поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Маритиму» и «Эшторила» идут с одинаковым коэффициентом 2.65, на ничью можно поставить по котировке 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.052.84
Фонбет 2.70 3.10 2.75
Мелбет 2.70 3.24 2.70

При этом аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Взять ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.65, ТБ(2.5) – 2.20.

Форма команд

«Маритиму» сигнализирует с девятого места чемпионата Португалии. В ходе текущего розыгрыша лиги команда набрала 24 балла, показав следующие цифры: шесть побед, шесть ничьи и восемь поражений.

При этом на домашней арене «Маритиму» выступает отнюдь неплохо – три победы и ничьи в четырех предыдущих турах. А 30 января команда достойно сыграла на выезде с «Порту», уступив лидеру со счетом 1:2.

«Эшторил» рухнул на седьмое место рейтинга, вылетев из зоны еврокубков. Случилось это после того, как команда допустила четыре поражения подряд в чемпионате, а в последней игре лиги она разделила очки с «Пасуш де Феррейрой» на домашней арене (0:0).

Если рассматривать выездную успешность «Эшторила», то он следующая: пять побед, две ничьи и три поражения.

Информация для ставок

  • «Эшторил» не побеждал в 6 прошлых турах чемпионата
  • «Маритиму» забивал минимум два гола в 3 из последних 4 домашних матчей
  • «Эшторил» не забивал больше одного гола в 5 предыдущих выездных играх

Прогноз

«Эшторил» находится в кризисе, а «Маритиму» очень достойно провел последние матчи на домашней арене. Поэтому, предлагаем воспользоваться ставкой на нулевую фору хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.71 1.66 2.31
Мелбет 1.68 2.31
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 февраля в 19:24
Победа команды "Маритиму" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
02 февраля в 14:01
Хозяева не проиграют этот матч
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