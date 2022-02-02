«Маритиму» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2022)

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02 февраля 2022, 12:27

Ставки букмекеров

Эксперты поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Маритиму» и «Эшторила» идут с одинаковым коэффициентом 2.65, на ничью можно поставить по котировке 3.15.

При этом аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Взять ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.65, ТБ (2.5) – 2.20.

Форма команд

«Маритиму» сигнализирует с девятого места чемпионата Португалии. В ходе текущего розыгрыша лиги команда набрала 24 балла, показав следующие цифры: шесть побед, шесть ничьи и восемь поражений.

При этом на домашней арене «Маритиму» выступает отнюдь неплохо – три победы и ничьи в четырех предыдущих турах. А 30 января команда достойно сыграла на выезде с «Порту», уступив лидеру со счетом 1:2.

«Эшторил» рухнул на седьмое место рейтинга, вылетев из зоны еврокубков. Случилось это после того, как команда допустила четыре поражения подряд в чемпионате, а в последней игре лиги она разделила очки с «Пасуш де Феррейрой» на домашней арене (0:0).

Если рассматривать выездную успешность «Эшторила», то он следующая: пять побед, две ничьи и три поражения.

Информация для ставок

«Эшторил» не побеждал в 6 прошлых турах чемпионата

«Маритиму» забивал минимум два гола в 3 из последних 4 домашних матчей

«Эшторил» не забивал больше одного гола в 5 предыдущих выездных играх

Прогноз

«Эшторил» находится в кризисе, а «Маритиму» очень достойно провел последние матчи на домашней арене. Поэтому, предлагаем воспользоваться ставкой на нулевую фору хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.90.