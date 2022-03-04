«Портимоненси» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.03.2022)

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вчера, 18:49

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Бенфику» очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей в линии конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.48. Заключить пари на успех «Портимоненси» можно по котировке 6.80, а за ничью выставлена цена 4.25.

Если анализировать линию голов, то здесь специалисты отдают предпочтение результативному исходу. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

На данный момент «Портимоненси» базируется на девятом месте чемпионата. В активе этой команды семь побед и восемь ничьих в лиге, при девяти поражениях в пассиве.

Примечательно, что в четырех прошлых турах лиги футболисты «Портимоненси» исключительно делили очки со своими оппонентами: «Пасуш де Феррейра» (1:1), «Боавишта» (1:1), «Санта Клара» (1:1) и «Визела» (1:1). Как видим, везде фиксировался обмен голами.

«Бенфика» занимает третье место чемпионата, установив такие результаты: 17 побед, три ничьи и четыре поражения. По итогам четырех минувших туров клуб из Лиссабона набрал 10 из возможных 12 очков, обыграв «Тонделу» (3:1), «Санта Клару» (2:1) и «Виторию» (3:0), а в игре с «Боавиштой» была зафиксирована ничья (2:2).

Вместе с тем «Бенфика» сохраняет шансы на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов, где в первой встрече с «Аяксом» «орлы» спаслись от поражения (2:2).

Информация для ставок

«Бенфика» не проигрывала в 19 из последних 21 гостевых матчей лиги

В 5 прошлых матчах «Бенфики» в чемпионате сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Портимоненси» забивал и пропускал голы в 5 последних турах чемпионата

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть вариант «обе забьют – да» по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.