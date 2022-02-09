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«Портимоненси» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.02.2022)

вчера, 10:02

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская компания Фонбет, фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Заключить пари на победу «Портимоненси» можно с коэффициентом 2,18, за ничью выставлена цена 3,28, а победа «Боавишты» идет по котировке 3.48.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.103.75
Мелбет 2.21 3.28 3.46

Аналитики также считают, что команды не превысят лимит в два забитых гола. Ставки на ТМ(2,5) идут по котировке 1.64, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

На счету «Портимоненси» 26 очков, которые располагают клуб на восьмой строчке чемпионата. По ходу сезона хозяев грядущей игры одержали семь побед и пять ничьих, проиграв девять матчей своим оппонентам.

При этом «Портимоненси» находится в плохой форме – команда не выигрывала в семи прошлых турах португальской лиги. А в минувшем поединке чемпионата коллектив разделил очки в гостях с «Пасуш де Феррейрой» (1:1).

«Боавишта» занимает 14 место в португальской лиге, пополнив счет на 20 баллов. Эти результаты позволяют клубу опережать зону прямого вылета на три очка. За 21 сыгранных тур клуб установил такие показатели успешности: три победы, 11 мировых встреч и семь поражений.

При этом четыре из прошлых пяти матчей в первенстве «Боавишта» свела к ничейным результатам, а в последней игры была зафиксирована ничья в противостоянии с «Визелой» (2:2).

Информация для ставок

  • «Портимоненси» и «Боавишта» обменивались голами в 4 из последних 5 очных матчей
  • У «Портимоненси» нет побед в 6 предыдущих домашних поединках всех турниров
  • «Боавишта» забивала и пропускала голы в 4 прошлых гостевых поединках

Прогноз

Стоит отметить, что несмотря на последние неудачи, «Портимоненси» и «Боавишта» принялись стабильно забивать. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.69 1.62 2.38
Мелбет 1.64 2.39
Все комментарии
4yzhsddyrn2c
4yzhsddyrn2c
вчера в 16:08
Футбольный клуб «Портимоненси» одержит победу.
kst7qwjjd9nm
kst7qwjjd9nm
вчера в 16:07
Футбольный клуб «Портимоненси» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 10:11
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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