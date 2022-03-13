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«Порту» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2022)

вчера, 11:04
Порту

Ставки букмекеров

«Порту» выиграет это матч – так считают букмекеры. Поставить на победу «драконов» компания Фонбет предлагает по мизерному коэффициенту – 1.12. Вероятность ничьи оценивается в 8.50, а победа «Тонделы» идет по котировке 16.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.4524.55
Фонбет 1.14 7.90 20.00
Мелбет 1.13 10.80 18.30
1XBET 1.12 9.20 21.00
BetBoom 1.12 8.94 19.87

Анализ линии букмекера также говорит о том, что матч на стадионе «Драгау» получится результативным. Вероятность прохода ставки на ТБ(2,5) голов оценивается по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

Футболисты «Порту» заработали 67 баллов в чемпионате Португалии. Это достижение позволяет команде единолично возглавлять турнирной таблицу с перевесом в шесть очков над вторым местом, которое занимает «Спортинг».

При этом «Порту» еще не знает поражений в проходящем розыгрыше лиги. В активе команды 21 победа и четыре ничьи, а показатели результативности и защиты установлены на таких отметках – 63:19.

В минувшем туре первенства «Порту» крупно победил в гостях «Пасуш де Феррейру» (4:2), а в минувший четверг «драконы» уступили дома «Лиону» (0:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

«Тондела» ведет борьбу за выживание. Клуб базируется на 16-м месте рейтинга, пополнив свой счет на 21 балл. По ходу сезона команде удалось одержать шесть викторий и три ничьи, а количество поражений установлено на отметке 16.

Вместе с тем «Тондела» не выигрывала в пяти последних турах Примейры, где у команды четыре проигрыша и ничьи с «Белененсешем» (1:1) в минувшем туре.

Информация для ставок

  • «Порту» не проигрывал в 53 прошлых матчах чемпионата
  • «Порту» побеждал в 11 последних поединках против «Тонделы»
  • В 6 из прошлых 7 матчей между соперниками сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Комбинированная ставка на победу «Порту» и ТБ(2,5) голов кажется оптимальным вариантом в этой встрече. Такое пари в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.42 2.35 1.64
Мелбет 3.49 1.32
1XBET 2.26 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:37
Победа команды "Порту" с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
ngrap8x5ghtm
ngrap8x5ghtm
вчера в 12:18
Футбольный клуб «Порту» выиграет матч.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:19
"Драконы" не смогли удачно начать 1.8 финала Лиги Европы, на своем поле уступив 0-1 Лиону. Да, бело-синие создали немало моментов, забили из офсайда под конец, но территориальное преимущество разбилось о негативный результат. Теперь им лучше сосредоточиться на чемпионате, где отрыв от Спортинга все также составляет 6 очков и с учетом нагрузок, матч с Тонделой дома не видится мне прям уж проходным для хозяев.... "Канарейки" на данный момент в чемпионате Португалии занимают 16ое место и находятся в зоне переходных матчей - каждое очко для них дорого. Естественно, против топов ресурса у них недостаточно для победы, потому они закроются в Порту и будут надеяться на контратаки..... На своем поле Тондела в первом круге не смогла отнять очки у "драконов", уступив 1-3 из за раннего удаления. Думаю, что на выезде они встанут у своих ворот и будут надеяться на крайне резкие и редкие выпады. С условием того, что у бело-синих сумасшедший график был в последнее время, то осаду аутсайдера чемпионата можно производить и смешанным составом в условиях того, что свежесть необходима будет в Лионе, где "драконы" постараются отыграться. Класс и индивидуальное мастерство должны в итоге здесь сказаться, но через низ победа фаворита выглядит перспективно.
3k4bpzvytz25
3k4bpzvytz25
вчера в 11:15
Футбольный клуб «Порту» одержит победу.
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