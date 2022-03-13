«Порту» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

«Порту» выиграет это матч – так считают букмекеры. Поставить на победу «драконов» компания Фонбет предлагает по мизерному коэффициенту – 1.12. Вероятность ничьи оценивается в 8.50, а победа «Тонделы» идет по котировке 16.00.

Анализ линии букмекера также говорит о том, что матч на стадионе «Драгау» получится результативным. Вероятность прохода ставки на ТБ (2,5) голов оценивается по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

Футболисты «Порту» заработали 67 баллов в чемпионате Португалии. Это достижение позволяет команде единолично возглавлять турнирной таблицу с перевесом в шесть очков над вторым местом, которое занимает «Спортинг».

При этом «Порту» еще не знает поражений в проходящем розыгрыше лиги. В активе команды 21 победа и четыре ничьи, а показатели результативности и защиты установлены на таких отметках – 63:19.

В минувшем туре первенства «Порту» крупно победил в гостях «Пасуш де Феррейру» (4:2), а в минувший четверг «драконы» уступили дома «Лиону» (0:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

«Тондела» ведет борьбу за выживание. Клуб базируется на 16-м месте рейтинга, пополнив свой счет на 21 балл. По ходу сезона команде удалось одержать шесть викторий и три ничьи, а количество поражений установлено на отметке 16.

Вместе с тем «Тондела» не выигрывала в пяти последних турах Примейры, где у команды четыре проигрыша и ничьи с «Белененсешем» (1:1) в минувшем туре.

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 53 прошлых матчах чемпионата

«Порту» побеждал в 11 последних поединках против «Тонделы»

В 6 из прошлых 7 матчей между соперниками сыграла ставка ТБ (2,5)

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