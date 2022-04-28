«Порту» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

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вчера, 13:59

Ставки букмекеров

Победа «Порту» в предстоящей игре оценивается букмекерами в 1.10, что делает хозяев неоспоримым фаворитом. Ставки на ничью компания Фонбет предлагает разместить по котировке 8.00, а победа «Визелы» идет в линии по коэффициенту 15.00.

Аналитики также убеждены в том, что поединок на стадионе «Драгау» получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) гола идут по коэффициенту 1.35, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

До предыдущего тура футболисты «Порту» не знали поражений в текущем сезоне чемпионата. Но выезд на поле «Браги» завершился для «драконов» дебютным фиска с минимальным счетом (0:1). При этом команда сохранила уверенное лидерство в турнирной таблице, где она опережает «Спортинг» на 16 баллов.

В домашних играх португальской лиги хозяева практически не ошибаются: 13 побед и две ничьи с общим счетом 44:9.

«Визела» базируется на 13-м месте чемпионата, набрав в общей сложности 32 очка. Такой результат позволяет гостям грядущего поединка владеть преимуществом над зоной вылета в виде шести очков.

После неудачных встреч с «Брагой» (0:1) и «Белененсешем» (0:1) «Визела» оформила седьмую победу в лиге, обыграв на домашней арене «Ароку» (2:1).

Информация для ставок

«Порту» выиграл 19 из прошлых 21 домашних матчей лиги

«Порту» сыграл на ТБ (2,5) гола в 7 из последних 8 матчей чемпионата на своем поле

(2,5) гола в 7 из последних 8 матчей чемпионата на своем поле «Визела» проиграла «Порту» в двух очных противостояниях – 1:3 и 0:4

Прогноз

Поставить на победу «Порту» с форой (-2) гола букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60.