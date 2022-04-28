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«Порту» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

вчера, 13:59
Порту

Ставки букмекеров

Победа «Порту» в предстоящей игре оценивается букмекерами в 1.10, что делает хозяев неоспоримым фаворитом. Ставки на ничью компания Фонбет предлагает разместить по котировке 8.00, а победа «Визелы» идет в линии по коэффициенту 15.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.158.7021.32
Мелбет 1.13 9.00 21.00
1XBET 1.13 9.00 21.00
BetBoom 1.15 8.04 17.10

Аналитики также убеждены в том, что поединок на стадионе «Драгау» получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.35, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

До предыдущего тура футболисты «Порту» не знали поражений в текущем сезоне чемпионата. Но выезд на поле «Браги» завершился для «драконов» дебютным фиска с минимальным счетом (0:1). При этом команда сохранила уверенное лидерство в турнирной таблице, где она опережает «Спортинг» на 16 баллов.

В домашних играх португальской лиги хозяева практически не ошибаются: 13 побед и две ничьи с общим счетом 44:9.

«Визела» базируется на 13-м месте чемпионата, набрав в общей сложности 32 очка. Такой результат позволяет гостям грядущего поединка владеть преимуществом над зоной вылета в виде шести очков.

После неудачных встреч с «Брагой» (0:1) и «Белененсешем» (0:1) «Визела» оформила седьмую победу в лиге, обыграв на домашней арене «Ароку» (2:1).

Информация для ставок

  • «Порту» выиграл 19 из прошлых 21 домашних матчей лиги
  • «Порту» сыграл на ТБ(2,5) гола в 7 из последних 8 матчей чемпионата на своем поле
  • «Визела» проиграла «Порту» в двух очных противостояниях – 1:3 и 0:4

Прогноз

Поставить на победу «Порту» с форой (-2) гола букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.39 2.44 1.59
Мелбет 2.94 1.38
1XBET 2.94 1.38
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:06
Победа команды "Порту" с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 17:35
В первом круге именно так и было. Порту спокойно соперника переиграл 3-1 на выезде. Сейчас расклады не поменялись. "Драконы" на Ду Драгао могут поставить жирную точку с чемпионством в очень неплохом для себя сезоне, они гораздо выше классом и исполнительским мастерством, а Визела без особенной мотивации здесь. Жду яркой победы от хозяев через минусовую фору, которые на своем стадионе имеют все шансы вернуть себе титул досрочно за пару туров до окончания сезона.
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