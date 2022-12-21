«Риу Аве» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.12.2022)

Ставки букмекеров
«Риу Аве» идет фаворитом этой встречи. Ставки на победу домашней команды букмекеры принимают по коэффициенту 2.00. Победа «Маритиму» оценивается в 3.70. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.40.
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28 декабря 2022, 22:00
среда
В линии голов от букмекерской конторы Лига Ставок небольшое преимущество на стороне низового исхода этого противостояния. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Риу Аве» улучшил турнирное положение, поднявшись в турнирной таблице на десятую строчку. Перед паузой команда одержала три победы в четырех играх чемпионата Португалии, увеличив отрыв от зоны прямого вылета до 12 зачетных пунктов.
В данной серии матчей футболисты «Риу Аве» успешно сыграли против «Портимоненсе» (1:0), «Боавишты» (1:0) и «Ароки» (1:0), а поражение от «Каса Пиа» (0:1) стало пятым для команды в текущем сезоне португальской лиги.
Для «Маритиму» проходящий сезон португальской Примейры складывается сложно. Заработав всего шесть очков в 13 сыгранных турах, клуб расположился на предпоследнем месте рейтинга. В последнем матче лиги футболисты «Маритиму» зафиксировали девятое поражение, проиграв в гостях «Витории» (0:1). Выделим, что атака команды организовала только восемь забитых мячей, а защита пропустила 27 голов в чемпионате Португалии.
Информация для ставок
- «Риу Аве» выиграл в 4 из 6 домашних матчей лиги
- «Маритиму» проиграл в 5 из 7 гостевых матчей чемпионата
- В последней очной встрече команд победили футболисты «Риу Аве» (1:0)
Прогноз
В этом матче мы рекомендуем отталкиваться от ставок в пользу хозяев поля. «Риу Аве» в этом сезоне стабильней, нежели «Маритиму», которому с трудом даются забитые голы. Предлагаем сыграть нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.52 в БК Лига Ставок.