«Санта Клара» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (21.02.2022)

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вчера, 08:47

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет открыла следующую линию на эту игру: ставки на победу «Санта Клары» идут по коэффициенту 2.05, на ничью можно поставит по цене 3.40, а победа «Портимоненси» оценивается в 3.74.

Вместе с тем аналитики считают, что команды сыграют в низовом формате. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

У «Санта Клары» 24 балла и текущее 11-е место в чемпионате. В активе клуба шесть побед, шесть ничейных встреч и 10 поражений. В минувшем туре лиги клуб уступил в гостях «Бенфике» (1:2), хотя прежде он одержал две ничьи и две победы, что позволило отдалиться от зоны прямого вылета на пять очков.

«Портимоненси» опережает предстоящего соперника на три очка, занимая девятое место рейтинга. По ходу сезона команда оформила семь побед и шесть ничьих, допустив девять проигрышей от оппонентов.

При этом футболисты «Портимоненси» не побеждали в семи предыдущих турах чемпионата, а двух последних играх команда разделила очки с «Боавиштой» и «Пасуш де Феррейрой» (1:1).

Информация для ставок

«Санта Клара» не проигрывала в 15 из прошлых 16 домашних матчей с «Портимоненси»

В 6 из прошлых 7 матчей «Санта Клары» в лиге сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Санта Клара» не уступала в 5 предыдущих домашних поединках чемпионата

Прогноз

У «Санта Клары» отличная форма, а игроки «Портимоненси» стабильно терпят неудачи на поле предстоящего соперника. Поэтому, в этом матче воспользуемся ставкой на фору (0) в пользу «Санта Клары» по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.