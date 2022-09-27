«Шавиш» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.10.2022)

Ставки букмекеров
«Шавиш» идет умеренным фаворитом данного противостояния. Сыграть победу домашней команды букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.27. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а победа «Эшторила» доступна по котировке 3.15.
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01 октября 2022, 20:00
суббота
Эксперты также отдают предпочтение низовому формату этой встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.66, против котировки 2.15 на ТБ(2,5).
Форма команд
«Шавиш» находится на 11-м месте португальского чемпионата, заработав восемь очков за семь сыгранных туров. Помимо двух победных и двух ничейных поединков в лиге команда зафиксировала три поражения от соперников, забив в обшей сложности шесть голов, при восьми пропущенных. В двух последних турах лиги футболисты «Шавиша» уступили «Портимоненси» (0:1) и «Порту» (0:3).
«Эшторил» подает сигналы с седьмого места чемпионата Португалии. У клуба три победы и две ничьи, что суммарно принесло ему 11 баллов. Еще в двух встречах лиги команда уступала соперникам, установив следующие показатели забитых и пропущенных мячей – девять против шести. Выделим, что по итогам двух прошлых туров игроки «Эшторила» одолели в гостях «Визелу» (1:0) и разошлись миром с «Порту» на домашней арене (1:1).
Информация для ставок
- Ставка ТМ(2,5) прошла в 5 прошлых матчах между командами
- «Шавиш» не забивал голы в 2 последних турах чемпионата
- «Эшторил» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих поединках лиги
Прогноз
«Шавиш» и «Эшторил» играют в прагматичном стиле, стабильно завершая матчи чемпионата Португалии в низовом формате. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.