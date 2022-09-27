«Шавиш» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.10.2022)

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вчера, 09:19

Ставки букмекеров

«Шавиш» идет умеренным фаворитом данного противостояния. Сыграть победу домашней команды букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.27. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а победа «Эшторила» доступна по котировке 3.15.

Эксперты также отдают предпочтение низовому формату этой встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.66, против котировки 2.15 на ТБ (2,5).

Форма команд

«Шавиш» находится на 11-м месте португальского чемпионата, заработав восемь очков за семь сыгранных туров. Помимо двух победных и двух ничейных поединков в лиге команда зафиксировала три поражения от соперников, забив в обшей сложности шесть голов, при восьми пропущенных. В двух последних турах лиги футболисты «Шавиша» уступили «Портимоненси» (0:1) и «Порту» (0:3).

«Эшторил» подает сигналы с седьмого места чемпионата Португалии. У клуба три победы и две ничьи, что суммарно принесло ему 11 баллов. Еще в двух встречах лиги команда уступала соперникам, установив следующие показатели забитых и пропущенных мячей – девять против шести. Выделим, что по итогам двух прошлых туров игроки «Эшторила» одолели в гостях «Визелу» (1:0) и разошлись миром с «Порту» на домашней арене (1:1).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) прошла в 5 прошлых матчах между командами

«Шавиш» не забивал голы в 2 последних турах чемпионата

«Эшторил» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих поединках лиги

Прогноз

«Шавиш» и «Эшторил» играют в прагматичном стиле, стабильно завершая матчи чемпионата Португалии в низовом формате. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.