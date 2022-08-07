«Шавиш» — «Витория Гимарайнш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворита в этом матче эксперты не определяют. Поставить на победу «Шавиша» можно по коэффициенту 2.52, за ничью предложена цена 3.10, а победа «Витории Гимарайнщ» идет по котировке 2.75.
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сегодня, 22:30
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок так же считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Шавиш» перешел в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона. Во втором дивизионе команда набрала за 34 тура 64 очка, заняв третье место, дающее право сыграть в стыковых поединках.
По итогам двух матчей против «Морейренси» футболисты «Шавиша» были успешней своего соперника – домашняя победа 2:0 и гостевое поражение 0:1.
«Витория» заняла шестое место чемпионата Португалии, получив право сыграть в квалификации Лиги конференций. В противостоянии с «Академией Пушкаша» клуб добился уверенной победы (3:0 и 0:0), а первая игра полуфинала против «Хайдука» завершилась для команды гостевым поражением (1:3).
Информация для ставок
- «Шавиш» не проигрывал в 15 последних официальных матчах на своем поле
- «Витория» не выигрывала в 4 предыдущих гостевых поединках всех турниров
- «Шавиш» выиграл 2 из последних 4 матчей против «Витории» на своем поле
Прогноз
«Витория» готовится к ответной игре против «Хайдука» в квалификации Лиги конференций, поэтому у «Шавиша» будут хорошие шансы набрать очки в этом матче. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.