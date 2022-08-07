«Шавиш» — «Витория Гимарайнш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.2022)

1659872081

сегодня, 14:34

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче эксперты не определяют. Поставить на победу «Шавиша» можно по коэффициенту 2.52, за ничью предложена цена 3.10, а победа «Витории Гимарайнщ» идет по котировке 2.75.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок так же считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Шавиш» перешел в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона. Во втором дивизионе команда набрала за 34 тура 64 очка, заняв третье место, дающее право сыграть в стыковых поединках.

По итогам двух матчей против «Морейренси» футболисты «Шавиша» были успешней своего соперника – домашняя победа 2:0 и гостевое поражение 0:1.

«Витория» заняла шестое место чемпионата Португалии, получив право сыграть в квалификации Лиги конференций. В противостоянии с «Академией Пушкаша» клуб добился уверенной победы (3:0 и 0:0), а первая игра полуфинала против «Хайдука» завершилась для команды гостевым поражением (1:3).

Информация для ставок

«Шавиш» не проигрывал в 15 последних официальных матчах на своем поле

«Витория» не выигрывала в 4 предыдущих гостевых поединках всех турниров

«Шавиш» выиграл 2 из последних 4 матчей против «Витории» на своем поле

Прогноз

«Витория» готовится к ответной игре против «Хайдука» в квалификации Лиги конференций, поэтому у «Шавиша» будут хорошие шансы набрать очки в этом матче. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.