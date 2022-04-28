«Спортинг» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу «Спортинга» по коэффициенту 1.30. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Жил Висенте» идет в линии по цене 9.00.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты прогнозируют результативный футбол в данном противостоянии. Ставки ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Спортинг» с 76 очками в активе занимает второе место чемпионата Португалии. У действующего победителя лиги нет реальных шансов догнать лидера «Порту», который оторвался на шесть баллов.

По ходу текущего сезона «Спортинг» провел 24 победных матча, трижды проиграл и четыре раза сыграл вничью. После неудачного противостояния с «Бенфикой» на домашней арене (0:2) клуб из Лиссабона легко разобрался в гостях с «Боавиштой» (3:0).

«Жил Висенте» замыкает пятерку лидеров португальского чемпионата. Одержав 12 побед и 12 ничьих, клуб заработал 48 очков в этом сезоне. Еще в семи поединках команда терпела поражения от оппонентов.

Выделим, что «Жил Висенте» не побеждает на протяжении пяти туров, а двух последних матчах команда последовательно сыграла вничью с «Фамаликау» (2:2) и «Пасуш де Феррейрой» (1:1).

Информация для ставок

«Спортинг» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах на своем поле

«Жил Висенте» не проигрывал в 12 из последних 13 гостевых матчей лиги

Команды обменивались голами в 3 из прошлых 4 очных встреч

Прогноз

«Жил Висенте» добротно проводит гостевые матчи чемпионата Португалии и стабильно забивает «Спортингу» в очных встречах. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.05 в БК Фонбет.