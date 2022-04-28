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«Спортинг» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2022)

вчера, 13:49
Спортинг

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу «Спортинга» по коэффициенту 1.30. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Жил Висенте» идет в линии по цене 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.349.76

Анализ линии голов дает понять, что эксперты прогнозируют результативный футбол в данном противостоянии. Ставки ТБ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Спортинг» с 76 очками в активе занимает второе место чемпионата Португалии. У действующего победителя лиги нет реальных шансов догнать лидера «Порту», который оторвался на шесть баллов.

По ходу текущего сезона «Спортинг» провел 24 победных матча, трижды проиграл и четыре раза сыграл вничью. После неудачного противостояния с «Бенфикой» на домашней арене (0:2) клуб из Лиссабона легко разобрался в гостях с «Боавиштой» (3:0).

«Жил Висенте» замыкает пятерку лидеров португальского чемпионата. Одержав 12 побед и 12 ничьих, клуб заработал 48 очков в этом сезоне. Еще в семи поединках команда терпела поражения от оппонентов.

Выделим, что «Жил Висенте» не побеждает на протяжении пяти туров, а двух последних матчах команда последовательно сыграла вничью с «Фамаликау» (2:2) и «Пасуш де Феррейрой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Спортинг» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах на своем поле
  • «Жил Висенте» не проигрывал в 12 из последних 13 гостевых матчей лиги
  • Команды обменивались голами в 3 из прошлых 4 очных встреч

Прогноз

«Жил Висенте» добротно проводит гостевые матчи чемпионата Португалии и стабильно забивает «Спортингу» в очных встречах. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.05 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.76 1.69 2.27
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:10
Победа команды "Спортинг" с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 14:15
Спортинг в первом круге на выезде добился более чем уверенной победы 3-0. Сейчас расклады не меняются. Игровая форма, класс и исполнительское мастерство на стороне хозяев, которые при поддержке трибун захватят территориальное преимущество и спокойно добавят соперника через его слабые дыры в защите. Думаю, что Спортинг, который ещё не лишился звания чемпиона официально, спокойно на классе обыграет оппонента.
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