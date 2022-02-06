«Тондела» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.02.2022)

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вчера, 10:26

Ставки букмекеров

Эксперты симпатизируют гостям предстоящего матча. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Бенфики» идут по коэффициенту 1.32, за ничью предложена цена 5.40, а победа «Тонделы» доступна по котировке 9.00.

Вместе с тем аналитики считают, что команды сыграют результативно в атаке. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.75.

Форма команд

«Тондела» проводит привычный для себя сезон в чемпионате Португалии. На данный момент клуб занимает 13 место рейтинга, установив таки показатели успешности: шесть побед, две ничьи и 12 поражений.

При этом «Тондела» опережает зону прямого вылета на четыре балла, а в пяти предыдущих турах лиги коллектив допустил лишь один проигрыш. После неудачного противостояния с «Визелой» (2:3) на домашней арене команда добилась гостевой виктории над «Портимоненси» (2:1).

«Бенфика» уступила «Спортингу» в финале Кубка португальской лиги (1:2), упустив возможность завоевать трофей. Также клуб из Лиссабона заметно сбавил обороты в чемпионате, где команда отстала от лидера «Порту» уже на 12 баллов.

Отметим, что в минувшем туре лиги «Бенфика» сенсационно уступила дома «Жил Висенте» (1:2), допустив четвертое поражение в этом розыгрыше чемпионата.

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала «Тонделу» в 6 гостевых матчах

«Бенфика» не проигрывала в 17 из прошлых 19 гостевых матчей лиги

«Тондела» сыграла на ТБ (2,5) голов в 11 из предыдущих 12 домашних матчей чемпионата

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