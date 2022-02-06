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«Тондела» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.02.2022)

вчера, 10:26

Ставки букмекеров

Эксперты симпатизируют гостям предстоящего матча. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Бенфики» идут по коэффициенту 1.32, за ничью предложена цена 5.40, а победа «Тонделы» доступна по котировке 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.195.531.35
Фонбет 9.50 5.60 1.30
Мелбет 9.30 5.85 1.30
1XBET 9.30 5.85 1.30
BetBoom 9.65 5.67 1.30

Вместе с тем аналитики считают, что команды сыграют результативно в атаке. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.75.

Форма команд

«Тондела» проводит привычный для себя сезон в чемпионате Португалии. На данный момент клуб занимает 13 место рейтинга, установив таки показатели успешности: шесть побед, две ничьи и 12 поражений.

При этом «Тондела» опережает зону прямого вылета на четыре балла, а в пяти предыдущих турах лиги коллектив допустил лишь один проигрыш. После неудачного противостояния с «Визелой» (2:3) на домашней арене команда добилась гостевой виктории над «Портимоненси» (2:1).

«Бенфика» уступила «Спортингу» в финале Кубка португальской лиги (1:2), упустив возможность завоевать трофей. Также клуб из Лиссабона заметно сбавил обороты в чемпионате, где команда отстала от лидера «Порту» уже на 12 баллов.

Отметим, что в минувшем туре лиги «Бенфика» сенсационно уступила дома «Жил Висенте» (1:2), допустив четвертое поражение в этом розыгрыше чемпионата.

Информация для ставок

  • «Бенфика» побеждала «Тонделу» в 6 гостевых матчах
  • «Бенфика» не проигрывала в 17 из прошлых 19 гостевых матчей лиги
  • «Тондела» сыграла на ТБ(2,5) голов в 11 из предыдущих 12 домашних матчей чемпионата

Прогноз

У «Бенфики» много проблем, но «Тондела» является удобным соперником для «орлов». Учитывая статус команд и статистику их очных встреч, предлагаем комбинированную ставку на победу гостей и ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.51 2.11 1.79
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 2.54 1.49
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:16
Победа команды Бенфики и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:46
Бенфика выиграет этот матч
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