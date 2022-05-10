«Тондела» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.05.2022)

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вчера, 10:56

Ставки букмекеров

Хозяева считаются фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Тонделы» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.70. Заключить пари на ничью можно по цене 3.70, а победа «Боавишты» играется по коэффициенту 4.60.

С возможной результативностью в данном противостоянии эксперты не определяются. Поставить на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола можно по одинаковым ценам 1.92.

Форма команд

«Тондела» находится на 16-м месте чемпионата Португалии. Клуб сильно упал в рейтинга из-за серии без побед, которая затянулась на шесть туров (3 ничьи и 3 поражения). После мировых встреч с «Виторией» (1:1) и «Пасуш де Феррейрой» (1:1) клуб уступил в гостях «Жил Висенте» (0:3).

В домашних матчах этого сезона португальской лиги «Тондела» проявила себя плохо. В активе команды только четыре победы и три ничьи, при девяти поражениях в пассиве с соотношением забитых и пропущенных голов 22:31.

«Боавишта», в отличие от предстоящего соперника, уже не решает турнирных задач. Заработав четыре балла за два предыдущих тура, команда обосновалась на 11-м месте рейтинга, обезопасив себя от борьбы за выживние.

После гостевой победы над «Морейренси» (2:1), которая стала для клуба седьмой в чемпионате, «Боавишта» разделила очки в домашней встрече с «Виторией» (1:1).

Информация для ставок

«Боавишта» сыграла на ТБ (2,5) гола в 3 последних гостевых матчах

(2,5) гола в 3 последних гостевых матчах «Тондела» не проигрывала «Боавиште» в 7 последних очных встречах

Команды обменивались голами в 4 предыдущих очных противостояниях

Прогноз

Турнирное положение обязует «Тонделу» играть исключительно на победу в предстоящем матче. Поэтому, предлагаем поставить на успех хозяев поля по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.