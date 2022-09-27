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«Витория» Гимарайнш – «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.10.2022)

вчера, 09:37
Витория Гимарайнш

Ставки букмекеров

Победа «Бенфики» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.40, что делает гостей фаворитом этого противостояния. Поставить на ничью можно по цене 4.70, а победа «Витории» доступна по котировке 7.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.085.031.40
Лига Ставок 7.60 4.80 1.39
Мелбет 7.50 4.74 1.40
1XBET 7.50 4.74 1.40

Аналитики также рассматривают этот поединок, как результативное противостояние команд. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Витория» занимает девятое место чемпионата Португалии, заработав 10 очков в семи турах. Команда провела три победных поединка, один раз сыграла вничью, и допустила три поражения от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов у хозяев этой игры равное – шесть против шести.

Выделим, что после победной игры на своем поле против «Санта-Клары» (1:0) футболисты «Витории» сыграли вничью на стадионе «Ароки» (2:2).

«Бенфика» демонстрирует феноменальные результаты в этом сезоне, выиграв 13 из 13 матчей в рамках всех соревнований. В португальской лиге клуб из Лиссабона единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав максимум очков за семь туров. Последней жертвой «Бенфики» в национальном чемпионате стал «Маритиму» (5:0), а на групповой стадии Лиги чемпионов клуб поочередно победил «Маккаби» (2:0) и «Ювентус» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бенфика» выиграла 3 из прошлых 5 матчей против «Витории»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 прошлых очных встречах
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 6 из последних 8 матчей «Бенфики» во всех турнирах

Прогноз

В этом противостоянии логично ожидать результативный исход. «Витория» принялась стабильно забивать в чемпионате, а атака «Бенфики» организовала уже 19 голов в семи турах лиги. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.72 1.73 2.17
Лига Ставок 2.06 1.68 1.63 2.13
Мелбет 2.16 1.74
1XBET 2.16 1.74
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:17
Победа гостей !
shlomo
shlomo
вчера в 10:15
Гости не проиграют
Гость
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