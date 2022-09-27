«Витория» Гимарайнш – «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.10.2022)

1664260677

вчера, 09:37

Ставки букмекеров

Победа «Бенфики» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.40, что делает гостей фаворитом этого противостояния. Поставить на ничью можно по цене 4.70, а победа «Витории» доступна по котировке 7.50.

Аналитики также рассматривают этот поединок, как результативное противостояние команд. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Витория» занимает девятое место чемпионата Португалии, заработав 10 очков в семи турах. Команда провела три победных поединка, один раз сыграла вничью, и допустила три поражения от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов у хозяев этой игры равное – шесть против шести.

Выделим, что после победной игры на своем поле против «Санта-Клары» (1:0) футболисты «Витории» сыграли вничью на стадионе «Ароки» (2:2).

«Бенфика» демонстрирует феноменальные результаты в этом сезоне, выиграв 13 из 13 матчей в рамках всех соревнований. В португальской лиге клуб из Лиссабона единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав максимум очков за семь туров. Последней жертвой «Бенфики» в национальном чемпионате стал «Маритиму» (5:0), а на групповой стадии Лиги чемпионов клуб поочередно победил «Маккаби» (2:0) и «Ювентус» (2:1).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла 3 из прошлых 5 матчей против «Витории»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 прошлых очных встречах

(2,5) гола в 4 прошлых очных встречах Ставка ТБ (2,5) прошла в 6 из последних 8 матчей «Бенфики» во всех турнирах

Прогноз