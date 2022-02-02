«Витория Гимарайнш» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2022)

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02 февраля 2022, 12:46

Ставки букмекеров

Порядка 50% шансов на победу в этой игре аналитики отдают гостям. Ставки на победу «Браги» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.03. Заключить пари на победу «Витории Гимарайнш» можно по котировке 3.50, а ничья получила цену 3.60.

Между тем, эксперты считают, что команды порадуют забитыми голами. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Витория Гимарайнш» занимает шестое место чемпионата Португалии. В 20 сыгранных турах клуб набрал 27 баллов, показав такие цифры успешности: семь побед, шесть ничьих и семь поражений.

При этом в пяти предыдущих турах лиги игроки «Витории» взяли лишь одну победу – дома над «Эшторилом» (3:1). После этой встречи клуб неудачно съездил в гости к «Визеле», где было зафиксировано поражение со счетом 2:3.

«Брага» подает признаки с четвертой строчки рейтинга португальской лиги. В активе «оружейников» 38 очков, которые они заработали благодаря 11 победам и пяти мировым встречам. Еще в четырех поединках клуб терпел поражения от оппонентов.

Отметим, что в минувшем туре чемпионата «Брага» нанесла поражение «Морейренси» (2:0), а до этого клуб сенсационно победил в Лиссабоне «Спортинг» (2:1).

Информация для ставок

«Витория Гимарайнш» сыграла на ТБ (2.5) голов в 5 из прошлых 6 матчей на своем поле

(2.5) голов в 5 из прошлых 6 матчей на своем поле «Витория» не уступала в 5 предыдущих домашних поединках лиги

У «Браги» ставка на ТБ (2,5) прошла в 3 из прошлых 4 гостевых матчей всех турниров

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