«Витория Гимарайнш» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2022)

Ставки букмекеров
Порядка 50% шансов на победу в этой игре аналитики отдают гостям. Ставки на победу «Браги» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.03. Заключить пари на победу «Витории Гимарайнш» можно по котировке 3.50, а ничья получила цену 3.60.
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завтра, 23:30
Между тем, эксперты считают, что команды порадуют забитыми голами. Поставить на ТБ(2,5) мячей можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Витория Гимарайнш» занимает шестое место чемпионата Португалии. В 20 сыгранных турах клуб набрал 27 баллов, показав такие цифры успешности: семь побед, шесть ничьих и семь поражений.
При этом в пяти предыдущих турах лиги игроки «Витории» взяли лишь одну победу – дома над «Эшторилом» (3:1). После этой встречи клуб неудачно съездил в гости к «Визеле», где было зафиксировано поражение со счетом 2:3.
«Брага» подает признаки с четвертой строчки рейтинга португальской лиги. В активе «оружейников» 38 очков, которые они заработали благодаря 11 победам и пяти мировым встречам. Еще в четырех поединках клуб терпел поражения от оппонентов.
Отметим, что в минувшем туре чемпионата «Брага» нанесла поражение «Морейренси» (2:0), а до этого клуб сенсационно победил в Лиссабоне «Спортинг» (2:1).
Информация для ставок
- «Витория Гимарайнш» сыграла на ТБ(2.5) голов в 5 из прошлых 6 матчей на своем поле
- «Витория» не уступала в 5 предыдущих домашних поединках лиги
- У «Браги» ставка на ТБ(2,5) прошла в 3 из прошлых 4 гостевых матчей всех турниров
Прогноз
«Витория Гимарайнш» стабильно забивает и берет очки на домашней арене, а у «Браги» сейчас разыгралась атака. Поэтому, в этой игре стоит рассмотреть вариант ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.