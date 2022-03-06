«Витория» Гимараеш – «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.03.2022)

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вчера, 11:17

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на хозяев этой встречи. Заключить пари на победу «Витории» можно по коэффициенту 2.28, ничейный исход оценен в 3.30, а победа «Фамаликау» доступна по котировке 3.20.

Также эксперты считают, что команды продемонстрируют низкую результативность. Поставить на ТМ(2.5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

«Витория» занимает седьмое место в общем зачете португальской лиги. Клуб находится в плохой форме, что подтверждают четыре поражения в пяти предыдущих турах.

В данной серии игр коллектив смог набрать только три балла, обыграв на домашней арене «Брагу» (2:1). Но после этой встречи «Витория» последовательно проиграла «Белененсешу» (0:1), «Ароке» (1:3) и «Бенфике» (0:3).

У «Фамаликау» противоположная картина. Команда набрала отличную форму и выиграла три поединка кряду в чемпионате, поднявшись в общем зачете на 11-ю строчку.

В ходе успешной серии «Фамаликау» оставил без очков «Морейренси» (5:0), «Маритиму» (1:0) и «Тонделу» (2:1).

Информация для ставок

«Витория» сыграла на ТБ (2,5) голов в 7 из последних 8 домашних матчей лиги

(2,5) голов в 7 из последних 8 домашних матчей лиги В 3 из прошлых 4 очных встреч команды забивали минимум 3 гола

В 2 встречах на поле «Витории» соперники обменивались голами

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть вариант «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такая ставка идет по коэффициенту 1.85.