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«Витория» Гимараеш – «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.03.2022)

вчера, 11:17
Витория

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на хозяев этой встречи. Заключить пари на победу «Витории» можно по коэффициенту 2.28, ничейный исход оценен в 3.30, а победа «Фамаликау» доступна по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.363.84
Фонбет 2.50 3.30 2.85
Мелбет 2.64 3.41 2.79
1XBET 2.60 3.50 2.64

Также эксперты считают, что команды продемонстрируют низкую результативность. Поставить на ТМ(2.5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Витория» занимает седьмое место в общем зачете португальской лиги. Клуб находится в плохой форме, что подтверждают четыре поражения в пяти предыдущих турах.

В данной серии игр коллектив смог набрать только три балла, обыграв на домашней арене «Брагу» (2:1). Но после этой встречи «Витория» последовательно проиграла «Белененсешу» (0:1), «Ароке» (1:3) и «Бенфике» (0:3).

У «Фамаликау» противоположная картина. Команда набрала отличную форму и выиграла три поединка кряду в чемпионате, поднявшись в общем зачете на 11-ю строчку.

В ходе успешной серии «Фамаликау» оставил без очков «Морейренси» (5:0), «Маритиму» (1:0) и «Тонделу» (2:1).

Информация для ставок

  • «Витория» сыграла на ТБ(2,5) голов в 7 из последних 8 домашних матчей лиги
  • В 3 из прошлых 4 очных встреч команды забивали минимум 3 гола
  • В 2 встречах на поле «Витории» соперники обменивались голами

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть вариант «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такая ставка идет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.87 2.02 1.48 2.81
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.97 1.93
1XBET 2.07 1.85
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:45
"Витория Гимарайнш" располагается в середине турнирной таблицы Примейры. Но в последнее время дела у команды разладились, и вот уже три встречи кряду "Витория" проигрывает. И если уступить "Бенфике" в гостях не зазорно, то поражения от "Белененсеша" и "Ароки" совсем никуда не годятся, если "Витория" не хочет под конец сезона увязнуть в борьбе за сохранение прописки в Примейре.
И матч против "Фамаликана" также будет весьма непростым. Гости неплохо разыгрались, и благодаря трем подряд победам выбрались из зоны вылета и даже создали себе небольшой гандикап. Однако небольшим командам вроде "Фамаликана" сложно держать победный темп очень долго, и поездка в Гимарайнш вполне может положить конец победной серии гостей. Тем не менее не проиграть им вполне по силам...
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