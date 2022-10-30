«Витория» Гимарайнш – «Фамаликан». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры видят хозяев поля. Поставить на победу «Витории» можно по коэффициенту 2.14, за ничью выставлена цена 3.15, а победа «Фамаликана» играется по котировке 3.70.
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сегодня, 23:15
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.59, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
«Витория» Гимарайнш занимает шестое место в португальской лиге. По итогам десяти сыгранных туров команда заработала 17 очков, показав такую успешность в этом сезоне: пять побед, две ничьи и три поражения.
Выделим, что в двух последних турах чемпионата футболисты «Витории» показали максимальные результаты, обыграв «Пасуш де Феррейру» (1:0) и «Боавишту» (3:2).
«Фамаликан» базируется на 14-й строчке португальской лиги, накопив за десять туров 10 очков. По ходу сезона клуб провел три победных поединка, один раз сыграл вничью и шесть раз уступил соперникам.
После поражения на поле «Ароки» (1:4) футболисты «Фамаликана» обыграли на своем поле «Пасуш де Феррейру» (2:1).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 последних очных матчах
- «Витория» забивала и пропускала голы в 2 прошлых турах лиги
- «Фамаликан» зафиксировал обмен голами в 2 предыдущих турах чемпионата
Прогноз
Мы считаем, что «Витория» и «Фамаликан» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.