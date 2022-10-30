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«Витория» Гимарайнш – «Фамаликан». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.10.2022)

вчера, 11:00
Витория Гимарайнш

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры видят хозяев поля. Поставить на победу «Витории» можно по коэффициенту 2.14, за ничью выставлена цена 3.15, а победа «Фамаликана» играется по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.223.233.67
Лига Ставок 2.25 3.20 3.30
Мелбет 2.19 3.30 3.34
1XBET 2.19 3.30 3.34

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.59, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Витория» Гимарайнш занимает шестое место в португальской лиге. По итогам десяти сыгранных туров команда заработала 17 очков, показав такую успешность в этом сезоне: пять побед, две ничьи и три поражения.

Выделим, что в двух последних турах чемпионата футболисты «Витории» показали максимальные результаты, обыграв «Пасуш де Феррейру» (1:0) и «Боавишту» (3:2).

«Фамаликан» базируется на 14-й строчке португальской лиги, накопив за десять туров 10 очков. По ходу сезона клуб провел три победных поединка, один раз сыграл вничью и шесть раз уступил соперникам.

После поражения на поле «Ароки» (1:4) футболисты «Фамаликана» обыграли на своем поле «Пасуш де Феррейру» (2:1).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 последних очных матчах
  • «Витория» забивала и пропускала голы в 2 прошлых турах лиги
  • «Фамаликан» зафиксировал обмен голами в 2 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Витория» и «Фамаликан» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.82 1.60 2.43
Лига Ставок 2.12 1.64 1.60 2.18
Мелбет 1.67 2.28
1XBET 1.67 2.28
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:27
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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