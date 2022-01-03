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«Визела» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.01.2022)

03 января 2022, 18:39

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла компания Фонбет, умеренным фаворитом в этом матче считается «Визела». Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.33, ничья идет по цене 3.26, а за победу «Морейренсе» предложена котировка 3.18.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.253.45
Мелбет 2.29 3.30 3.26

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.67, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Визела» занимает 12-е место в турнирной таблице португальской лиги. Команда набрала 16 баллов за 16 сыгранных туров, одержав в чемпионате три победы. В предыдущем поединке первенства «Визела» смогла одолеть на домашней арене «Белененсеш» (2:0), а перед этим хозяева грядущего противостояния поочередно уступили «Маритиму» (0:2) и «Порту» (0:4) без забитых голов.

«Морейренсе» идет на 15-м месте в общем зачете. Сыграв 15 матчей в чемпионате Португалии, команда сумела набрать 12 баллов. Одну из двух побед в лиге клуб одержал в последнем туре, обыграв на домашнем поле «Эшторил» (1:0) с минимальным преимуществом в счете. Прежде игроки «Морейренсе» последовательно уступили «Боавиште» (0:1) и «Портимоненси» (0:1).

Информация для ставок

  • «Морейренсе» проиграл в 3 прошлых гостевых матчах лиги
  • В 6 из прошлых 7 домашних матчей «Визелы» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Морейренсе» сыграл на ТМ(2,5) в 3 предыдущих турах португальского чемпионата

Прогноз

Большинство матчей португальской лиги «Визела» и «Морейренсе» завершают в низовом формате. Кроме того, у хозяев предстоящей игры 16 забитых голов в чемпионате, а гости смогли организовать лишь 15 мячей в ворота соперников. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.69 1.72 2.21
Мелбет 1.70 2.27
Все комментарии
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03 января в 18:56
Футбольный клуб «Визела» (Кальдас де Визела) выиграет матч.
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03 января в 18:42
Футбольный клуб «Визела» (Кальдас де Визела) одержит победу.
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