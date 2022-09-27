«Визела» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.10.2022)

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вчера, 08:44

Ставки букмекеров

Компания Лига Ставок презентовала такую линию на эту игру – небольшим фаворитом идет «Визела», чью победу можно сыграть по коэффициенту 2.24. За ничью выставлена цена 3.30, а победа «Портимоненси» играется по котировке 3.20.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что «Визела» и «Портимоненси» проведут низовой поединок. Ставки на ТМ(2,5) гола можно разместить по котировке 1.70, против коэффициента 2.10 на вариант ТБ (2,5).

Форма команд

«Визела» плохо выступает в текущем сезоне португальской лиги. Заработав пять очков за семь туров, команда осела на 15-м месте рейтинга с минимальным преимуществом над подвальной частью турнирной таблицы.

По ходу чемпионата футболисты «Визелы» отметились одной победой, дважды сыграли вничью и допустили четыре поражения, три из которых, случились в последних турах – «Бенфика» (1:2), «Эшторил» (0:1) и «Брага» (0:2).

«Портимоненси» выиграл пять из семи матчей чемпионата, завоевав 15 баллов. Такой показатель успешности позволяет гостям этой встречи занимать пятое место рейтинга. После крупного поражения на поле «Спортинга» (0:4), которое стало для «Портимоненси» вторым в лиге, команда с минимальным преимуществом в счете обыграла дома «Шавиш» (1:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 прошлых матчах на поле «Визелы»

«Визела» забивала и пропускала голы в 3 из предыдущих 5 матчей лиги

«Портимоненси» выиграл 4 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

Последняя встреча команд на поле «Визелы» завершилась вничью 1:1. Сейчас хозяева стремятся поправить турнирное положение, а «Портимоненси» просто находится в неплохой форме. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.