«Визела» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

Гости – очевидный фаворит поединка, по мнению букмекеров. Ставки на победу «Спортинга» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.27, а вероятность победы «Визелы» оценивается в 11.25. Заключить пари на ничью в этой встрече можно по котировке 5.75.

Аналитики также считают, что в этом матче команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки ТБ (2,5) голов доступны по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Визела» входит в список трех участников лиги, которые за 17 туров пополнили свой счет на 16 баллов. С такими результатами команда базируется на промежуточном 12-м месте чемпионата, продемонстрировав такую успешность: три победы, семь ничьих и семь поражений.

В 11-и домашних играх португальской лиги «Визела» победила лишь дважды, а атака команды на своем поле смогла организовать только восемь голов. При этом в минувшем туре чемпионата хозяев уступили на домашней арене «Морейренси» (0:1), а из кубка их выбил «Порту» (1:3).

«Спортинг» защищает титул португальского чемпиона, находясь на второй позиции рейтинга. В 17 турах лиги «львы» организовали 14 побед и две ничьи, а единственное поражение клуб из Лиссабона допустил в последней игре, сенсационно уступив «Санта Кларе» (2:3).

В восьми выездах чемпионата у «Спортинга» такая статистика: шесть побед, одна ничья и вышеописанное поражение. А защита команды в гостях пропустила только семь мячей.

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал «Визелу» в 3 очных встречах

«Спортинг» забивал минимум 2 гола во всех 3 матчах против «Визелы»

«Визела» проиграла 3 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

«Спортинг» уже отпустил «Порту» в чемпионской гонке. Поэтому, в этой игре гости не должны терять очки. При этом «Визела» если и допускает домашние поражения в чемпионате, то делает это со скромными счетами. Рекомендуем комбинированную ставку на победу «Спортинга» и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбе