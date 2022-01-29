«Визела» — «Витория Гимарайнш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.01.2022)

1643446750

вчера, 11:59

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет предложены такие ставки на эту игру: победа «Визелы» идет по коэффициенту 3.09, ничья – 3.20, а победа «Витории Гимараеш» идет по коэффициенту2.43.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей идет по котировке 1.76, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Визела» подает сигналы с 12 места чемпионата Португалии. За 19 сыгранных туров команда одержала четыре победы и семь раз сыграла вничью, потерпев восемь неудач.

При этом в минувшем туре лиги «Визеле» удалось набрать три очка за счет гостевой победы над «Тонделой» (3:2). Таким образом, команда исправилась за два поражения подряд, которые она допустила в противостояниях со «Спортингом» (0:2) и «Морейренси» (0:1).

«Витория Гимарайнш» занимает шестое место рейтинга. В активе команды 27 баллов, а дистанция от зоны еврокубков составляет три очка.

В двух прошлых турах лиги «Витория» взяла четыре из шести возможных очков. После ничейной игры с «Портимоненси» (1:1) команда добилась домашней победы над «Эшторилом» (3:1).

Информация для ставок

«Визела» допустила три поражения подряд на своем поле

«Витория Гимарайнш» выиграла 2 предыдущих матча против «Визелы»

Команды забивали минимум два гола в 4 очных встречах

Прогноз

После небольшого кризиса «Витория» принялась стабильно набирать очки. Также стоит отметить, что в очных встречах команд у «Визелы» только одна победа. Поэтому, предлагаем воспользоваться ставкой на нулевую фору гостей, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.74.