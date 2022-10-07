«Жил Висенте» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.10.2022)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Поставить на победу «Жил Висенте» можно по коэффициенту 2.17, а шансы «Эшторила» набрать три очка аналитики компании Лига Ставок оценили в 3.28. При этом ничья в матче идет по котировке 3.42.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтение экспертов на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

В активе «Жил Висенте» только две победы в восьми турах чемпионата Португалии. Еще трижды команда делила очки с соперниками и трижды им уступала. Атака клуба организовала в лиге восемь забитых голов, пропустив 11 мячей от оппонентов. В предыдущем туре первенства футболисты «Жил Висенте» проиграли в гостях «Спортингу» (1:3).

«Эшторил» занимает восьмое место португальской лиги с такими результатами: три победы, три ничейных поединка и два проигрыша. По итогам восьми матчей чемпионата команда забила соперникам 10 голов, пропустив в ответ семь мячей. В последней игре чемпионата футболисты «Эшторила» разделили очки с «Шавишем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 6 из 8 матчей «Эшторила» в лиге

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из последних 7 очных матчей

«Эшторил» не проигрывал в 7 последних поединках против «Жил Висенте»

Прогноз

«Жил Висенте» мало забивает в этом сезоне лиги, а «Эшторил» действует в прагматичном стиле. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.