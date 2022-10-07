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«Жил Висенте» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.10.2022)

вчера, 11:53
Жил Висенте

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Поставить на победу «Жил Висенте» можно по коэффициенту 2.17, а шансы «Эшторила» набрать три очка аналитики компании Лига Ставок оценили в 3.28. При этом ничья в матче идет по котировке 3.42.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.093.483.80
Мелбет 2.26 3.57 3.25
1XBET 2.26 3.57 3.25

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтение экспертов на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В активе «Жил Висенте» только две победы в восьми турах чемпионата Португалии. Еще трижды команда делила очки с соперниками и трижды им уступала. Атака клуба организовала в лиге восемь забитых голов, пропустив 11 мячей от оппонентов. В предыдущем туре первенства футболисты «Жил Висенте» проиграли в гостях «Спортингу» (1:3).

«Эшторил» занимает восьмое место португальской лиги с такими результатами: три победы, три ничейных поединка и два проигрыша. По итогам восьми матчей чемпионата команда забила соперникам 10 голов, пропустив в ответ семь мячей. В последней игре чемпионата футболисты «Эшторила» разделили очки с «Шавишем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 6 из 8 матчей «Эшторила» в лиге
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из последних 7 очных матчей
  • «Эшторил» не проигрывал в 7 последних поединках против «Жил Висенте»

Прогноз

«Жил Висенте» мало забивает в этом сезоне лиги, а «Эшторил» действует в прагматичном стиле. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.85 2.05 1.45 2.92
Мелбет 1.94 1.97
1XBET 1.19 5.01
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:58
Возможен ничейный результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:57
В этой игре хозяева не проиграют !
Гость
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