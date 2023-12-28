«Престон» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Престон». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Шеффилд Уэнсдей» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
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сегодня, 22:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 2.03.
Форма команд
«Престон» идет недалеко от зоны плей-офф Чемпионшипа и надеется туда попасть по итогам сезона. В активе клуба 35 очков, что позволяет занимать текущее девятое место. Одна из главных проблем команды – плохая оборона (41 пропущенный мяч), что влияет на результаты. В прошлом туре «Престон» обыграл на своем поле «Лидс» (2:1), а ранее уступил на выезде «Суонси Сити» (1:2).
«Шеффилд Уэнсдей» тяжело дается нынешний сезон, и команда закономерно находится в зоне вылета. Коллектив занимает предпоследнее место с 16 баллами и считается среди экспертов одним из фаворитов на понижение в классе. Чтобы этого не допустить, тренерскому штабу следует немедленно реагировать и вносить изменения. Два последних матча «Шеффилд Уэнсдей» завершились поражениями от «Ковентри Сити» (0:2) и «Кардиффа» (1:2).
Информация для ставок
- «Шеффилд Уэнсдей» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Престон» забивал в восьми из десяти последних домашних встречах
- «Шеффилд Уэнсдей» проиграл четыре из пяти последних поединков «Престону»
- Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Престон» играет на своем поле и решает важные задачи в этом сезоне. Предполагаем, что команда сможет одолеть на своем поле аутсайдера, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.