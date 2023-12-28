«Престон» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 15:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Престон». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Шеффилд Уэнсдей» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 2.03.

Форма команд

«Престон» идет недалеко от зоны плей-офф Чемпионшипа и надеется туда попасть по итогам сезона. В активе клуба 35 очков, что позволяет занимать текущее девятое место. Одна из главных проблем команды – плохая оборона (41 пропущенный мяч), что влияет на результаты. В прошлом туре «Престон» обыграл на своем поле «Лидс» (2:1), а ранее уступил на выезде «Суонси Сити» (1:2).

«Шеффилд Уэнсдей» тяжело дается нынешний сезон, и команда закономерно находится в зоне вылета. Коллектив занимает предпоследнее место с 16 баллами и считается среди экспертов одним из фаворитов на понижение в классе. Чтобы этого не допустить, тренерскому штабу следует немедленно реагировать и вносить изменения. Два последних матча «Шеффилд Уэнсдей» завершились поражениями от «Ковентри Сити» (0:2) и «Кардиффа» (1:2).

Информация для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Престон» забивал в восьми из десяти последних домашних встречах

«Шеффилд Уэнсдей» проиграл четыре из пяти последних поединков «Престону»

Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Престон» играет на своем поле и решает важные задачи в этом сезоне. Предполагаем, что команда сможет одолеть на своем поле аутсайдера, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.