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«Йонг ПСВ» — «Йонг Утрехт». Прогноз на матч Сегунды (14.02.2022)

вчера, 16:53

14 февраля 2022 года состоится поединок «Йонг ПСВ — Йонг Утрехт». Матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. «Йонг ПСВ» примет соперника на своем стадионе. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.524.70
Фонбет 1.62 4.15 4.50

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Йонг ПСВ». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.15 и на победу «Йонг Утрехта» по 4.50. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг ПСВ» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 43 гола и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Йонг ПСВ» выглядит неплохо, за исключением одного поединка — поражение от «Йонг Аяка» со счетом 2:0. Также были победы над «Хельмондом» 2:0 и над «Эксельсиором» 3:0.

«Йонг Утрехт» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды семь побед, четыре ничьи и 14 поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Йонг Утрехт» выглядит не лучшим образом — победа над «Хельмондом» со счетом 3:2, а также поражения от «Волендама» 2:0 и от «Дордрехта» 0:4.

Информация для ставок

  • «Йонг Утрехт» выиграл один матч из последних пяти
  • «Йонг ПСВ» проиграл один матч из последних пяти
  • «Йонг Утрехт» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.30. Даже в Первом дивизионе Нидерландов команды забивают неприлично много мячей, этот поединок не должен стать исключением из правил.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.58 1.92 1.95
Фонбет 2.30 1.55
Все комментарии
nx5x38zhzhkm
nx5x38zhzhkm
сегодня в 00:01
Футбольный клуб ПСВ-2 одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 22:50
В этом матче победа хозяев поля и тотал больше 2,5. Удачи
4sy6fq9afqxh
4sy6fq9afqxh
вчера в 20:54
Футбольный клуб ПСВ-2 выиграет матч.
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