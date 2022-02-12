«Йонг ПСВ» — «Йонг Утрехт». Прогноз на матч Сегунды (14.02.2022)

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вчера, 16:53

14 февраля 2022 года состоится поединок «Йонг ПСВ — Йонг Утрехт». Матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. «Йонг ПСВ » примет соперника на своем стадионе. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Йонг ПСВ ». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.15 и на победу «Йонг Утрехта» по 4.50. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг ПСВ » идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 43 гола и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Йонг ПСВ » выглядит неплохо, за исключением одного поединка — поражение от «Йонг Аяка» со счетом 2:0. Также были победы над «Хельмондом» 2:0 и над «Эксельсиором» 3:0.

«Йонг Утрехт» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды семь побед, четыре ничьи и 14 поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Йонг Утрехт» выглядит не лучшим образом — победа над «Хельмондом» со счетом 3:2, а также поражения от «Волендама» 2:0 и от «Дордрехта» 0:4.

Информация для ставок

«Йонг Утрехт» выиграл один матч из последних пяти

«Йонг ПСВ » проиграл один матч из последних пяти

» проиграл один матч из последних пяти «Йонг Утрехт» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.30. Даже в Первом дивизионе Нидерландов команды забивают неприлично много мячей, этот поединок не должен стать исключением из правил.