ПСВ — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

25 ноября состоится поединок ПСВ — «Штурм» в рамках Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.
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2 : 0
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали ПСВ. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 6.80, а победа гостей в 14.00.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.70.
Форма команд
ПСВ набрал пять баллов в группе В. Команда выиграла один матч, дважды сыграла вничью и проиграла в одной встрече. Сейчас нидерландский коллектив находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб выглядит не лучшим образом, в двух играх против «Монако» команда заработала всего один балл, также была победа над «Штурмом».
«Штурм» идет на четвертой строчке в группе. В активе клуба один балл. Команда не побеждала в этом сезоне ЛЕ, у нее одна ничья и три поражения. В последних матчах «Штурм» выглядит очень плохо, клуб сыграл вничью и проиграл «Реалу Сосьедад», а также уступил ПСВ в очной встрече.
Информация для ставок
- «Штурм» не побеждает вот уже шесть игр кряду
- ПСВ не проигрывает четыре матча подряд
- У «Штурма» четыре забитых мяча в трех последних играх
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и ПСВ выиграет — коэффициент 1.97. В гол «Штурма» верится с большим трудом, команда не способна сражаться даже за один балл. От ПСВ все ждут только победы.