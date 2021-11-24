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ПСВ — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

24 ноября 2021, 15:18

25 ноября состоится поединок ПСВ — «Штурм» в рамках Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Лига Европы 2021/2022
ПСВ
Штурм
2 : 0
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.9114.31
Фонбет 1.25 6.10 11.50
Мелбет 1.31 6.17 9.25
1XBET 1.28 6.85 11.00
BetBoom 1.29 6.30 10.30

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали ПСВ. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 6.80, а победа гостей в 14.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.70.

Форма команд

ПСВ набрал пять баллов в группе В. Команда выиграла один матч, дважды сыграла вничью и проиграла в одной встрече. Сейчас нидерландский коллектив находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб выглядит не лучшим образом, в двух играх против «Монако» команда заработала всего один балл, также была победа над «Штурмом».

«Штурм» идет на четвертой строчке в группе. В активе клуба один балл. Команда не побеждала в этом сезоне ЛЕ, у нее одна ничья и три поражения. В последних матчах «Штурм» выглядит очень плохо, клуб сыграл вничью и проиграл «Реалу Сосьедад», а также уступил ПСВ в очной встрече.

Информация для ставок

  • «Штурм» не побеждает вот уже шесть игр кряду
  • ПСВ не проигрывает четыре матча подряд
  • У «Штурма» четыре забитых мяча в трех последних играх

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и ПСВ выиграет — коэффициент 1.97. В гол «Штурма» верится с большим трудом, команда не способна сражаться даже за один балл. От ПСВ все ждут только победы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.22 1.24 2.48 1.56 1.93 1.92
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 2.28 1.70
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Все комментарии
a28quwax9hwv
a28quwax9hwv
24 ноября в 19:51
Футбольный клуб ПСВ (Эйндховен) выиграет матч.
zbdeur6yrf4w
zbdeur6yrf4w
24 ноября в 18:53
Футбольный клуб ПСВ (Эйндховен) одержит победу.
shlomo
shlomo
24 ноября в 15:24
Хозяева фавориты матча
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