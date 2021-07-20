«Рапид» — «Хартберг». Прогноз на матч чемпионата Австрии (24.07.21)

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вчера, 22:45

В стартовом туре австрийской Бундеслиги «Рапид» сыграет против «Хартберга». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 24 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры ощутимое преимущество в этой игре отдают хозяевам поля. Компания Мелбет предлагает поставить на победу «Рапида» по коэффициенту 1.49, а вероятность гостевого успеха «Хартберга» оценивается в 6.25. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно с котировкой 4.64.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что в Вене команды покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) доступен для ставок по коэффициенту 1.65, ТМ (2,5) – 2.37.

Форма команд

Новый сезон «Рапид» начал с успешного поединка стадии 1/32 финала Кубка Австрии. Клуб из Вены на домашней арене разгромил скромный «Винер Виктория», забив сопернику шесть безответных голов.

Очередной розыгрыш Бундеслиги «Рапид» начинает в статусе серебряного призера прошлой кампании. Команда не составила конкуренции «Зальцбургу» в борьбе за титул, но обошла по дополнительным показателям третий «Штурм».



«Хартберг» тоже успешно начал новую кампанию. В Кубке Австрии команда добилась убедительной победы над «Бадом» в гостях (3:0), оформив проход в следующий этап соревнований.

Что касается успехов команды в минувшем розыгрыше чемпионата, то они весьма неплохие. Основную часть сезона «Хартберг» завершил в группе вылета, которую ему удалось выиграть. Но в стыковых играх за право сыграть в квалификации Лиги Конференций команда крупно уступила «Аустрии» (0:3).

Информация для ставок

• В 5 из 6 прошлых матчах «Рапида» в чемпионате выиграла ставка ТБ (2,5)

• «Рапид» побеждал «Хартберг» в 3 из 4 прошлых очных встречах

• В 4 из 5 предыдущих дуэлях команд на поле «Рапида» забивалось минимум 3 гола

Прогноз

В прошлом сезоне «Рапид» дважды победил «Хартберг», сделав это уверено. Учитывая, что в новой кампании клуб из Вены намерен ввязаться в чемпионскую борьбу, терять очки на старте чемпионат в планы хозяев явно не входит. Предлагаем ставку на фору (-1) хозяев по коэффициенту 1.65.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.